Russische Kriegsheimkehrer Im Vollrausch zurück an die Front

Von t-online , jha Aktualisiert am 27.10.2025 - 17:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russischer Soldat in Pokrowsk: Kriegsheimkehrer werden häufig von ihren Erlebnissen verfolgt. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Krieg hinterlässt bei russischen Soldaten tiefe seelische Narben. Eine neue Studie aus Moskau zeigt das Ausmaß der psychischen Belastungen.

Der 22-jährige russische Soldat Andrei Burychin wurde vergangenes Jahr in der Ukraine verwundet. Nach seiner Rückkehr kam er in Russland in eine psychiatrische Klinik, wurde aber bald wieder entlassen. Burychin trank viel und versuchte im Vollrausch, zu seiner Einheit in der Region Tscheljabinsk zurückzufahren. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und der Militärpolizei übergeben. Laut seinem Anwalt kehrte er schließlich freiwillig an die Front in Donezk zurück, nachdem er erfahren hatte, dass sich seine Einheit dort auf eine neue, gefährliche Operation vorbereitete.

Burychins Geschichte steht exemplarisch für die vielen russischen Soldaten, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) aus dem Krieg heimkehren.

Das belegt eine im Fachjournal "Psychiatria" veröffentlichte Studie der Moskauer Psychiatrischen Klinik Nr. 1. Demnach wurde bei etwa der Hälfte der 140 untersuchten Veteranen eine PTBS diagnostiziert. Nach der Behandlung seien noch 19 Prozent mit dieser Diagnose entlassen worden.

Depressionen, Angstzustände, Flashbacks

Die Forscher stellten fest, dass viele Betroffene zusätzlich unter Depressionen, Ängsten oder Alkoholabhängigkeit litten. "Trotz typischer PTBS-Symptome müssen auch andere psychische Störungen beachtet werden, die oft im Vordergrund stehen", heißt es in der Studie.

Die Untersuchung erfasst erstmals systematisch die psychischen Belastungen russischer Soldaten, die seit 2022 am Krieg in der Ukraine teilgenommen haben. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 34 Jahren. Bei mehr als 70 Prozent zeigten sich aufdringliche Erinnerungen an Kampfsituationen, drei Viertel litten unter Angstzuständen, die Hälfte unter Depressionen und fast die Hälfte unter Schlaflosigkeit.

Besonders belastend für Betroffene seien jedoch Persönlichkeitsveränderungen, die mit PTBS einhergehen können. Dazu zählen häufig gesteigerte Aggressivität, emotionale Instabilität und Wutausbrüche.

"Ich brauche einen Psychiater oder ein Sanatorium"

Wie die "Moscow Times" berichtet, schildern Soldaten, dass sie nach Jahren an der Front mit Albträumen, Angst und Aggression kämpfen. "Drei Jahre ohne Ruhe und Familie, manchmal verliert man einfach die Kontrolle. Ich brauche einen Psychiater oder ein Sanatorium", zitiert die Zeitung einen Soldaten.

Ein russischer Psychologe erklärte der Zeitung, viele Veteranen fühlten sich von der Gesellschaft entfremdet. "Sie empfinden Wut über die Gleichgültigkeit der Zivilisten", sagte er. "Ein Soldat erzählte, er habe sein Haus zwei Monate lang nicht verlassen, um niemanden zu verletzen."

Video | Russland greift Kindergarten mit 48 Kindern an Player wird geladen Quelle: t-online