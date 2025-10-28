Eskalation im Gazastreifen Israel startet neue Gaza-Angriffe nach Attacke auf Soldaten

Von dpa Aktualisiert am 28.10.2025 - 21:07 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Zerstörte Gebäude südlich der Stadt Gaza. (Archivbild) (Quelle: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln. Nach Angaben des Hamas-Zivilschutzes wurden mindestens fünf Menschen getötet.

Knapp drei Wochen nach Beginn einer Waffenruhe im Gaza-Krieg ist die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen erneut eskaliert. Die israelische Luftwaffe beschoss nach Medienberichten Ziele im Bereich der Stadt Gaza sowie an weiteren Orten. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes wurden bei dem Beschuss eines Fahrzeuges in Chan Junis fünf Menschen getötet, darunter auch Kinder. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.

Israel reagierte mit dem neuen Beschuss nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz auf einen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Die Hamas teilte mit, sie sei nicht für den Angriff auf die Soldaten verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Angriff mit Panzerfaust und Scharfschütze

Der israelische TV-Sender N12 berichtete, bewaffnete Palästinenser hätten Soldaten in Rafah angegriffen, unter anderem mit einer Panzerfaust. Auch ein Scharfschütze sei an dem Angriff beteiligt gewesen. Nach Angaben palästinensischer Augenzeugen kam es anschließend zu Artilleriebeschuss mehrerer Gebiete im Bereich von Rafah.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Armee nach Sicherheitskonsultationen an, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen.

Medienberichten zufolge könnte Israel außerdem das Gebiet ausweiten, das es in dem Küstenstreifen noch kontrolliert. Dabei würde die sogenannte "gelben Linie", hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte, weiter westlich verschoben.

Verteidigungsminister Katz drohte, die Hamas werde einen "hohen Preis zahlen für den Angriff auf israelische Soldaten in Gaza und für die Verletzung des Abkommens über die Rückgabe der getöteten Geiseln". Mit dem Angriff habe die Hamas eine "rote Linie" überschritten.

Bereits mehr als 90 Palästinenser trotz Waffenruhe getötet

Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 90 Palästinenser getötet. Vor gut einer Woche wurden bereits zwei israelische Soldaten bei einem Angriff mit einer Panzerfaust getötet.

Hamas verschiebt Übergabe weiterer Leiche