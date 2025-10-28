Luftangriffe im Gazastreifen Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis

Von dpa Aktualisiert am 28.10.2025 - 20:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zerstörte Gebäude in Chan Junis. (Archivbild) (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Beginn von Luftangriffen im Gazastreifen meldet der Hamas-Zivilschutz fünf Tote im Süden des Küstenstreifens, darunter Kinder. Die israelische Armee prüft den Vorfall.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes fünf Menschen getötet worden. Ein Sprecher sagte, darunter seien auch Kinder. In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstenstreifens sei ein Fahrzeug gezielt angegriffen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.