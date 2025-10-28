Dreimal US-Präsident? Johnson sieht "keinen Weg" für dritte Amtszeit Trumps

Von dpa Aktualisiert am 28.10.2025 - 22:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, rechnet nicht mit einer dritten Amtszeit Trumps. (Archivfoto) (Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump spielte bereits öfter auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 an. Ob das wirklich umsetzbar wäre, bezweifelt einer seiner Vertrauten.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sieht keine Möglichkeit für eine dritte Amtszeit von Präsident Donald Trump. Johnson habe zwar mit dem Präsidenten gesprochen, sehe aber "keinen Weg" für dessen erneute Kandidatur bei der nächsten Wahl 2028, sagte der Trump-Vertraute vor Journalisten. Grund dafür ist der 22. Zusatz der US-Verfassung, nach dem niemand mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt werden darf. Johnson sagte, eine Änderung der Verfassung samt Ratifizierung durch alle Bundesstaaten würde "etwa zehn Jahre" dauern.

Erst am Montag hatte Trump deutlich gemacht, dass er einer dritten Präsidentschaft nicht ganz abgeneigt wäre. "Ich würde es gern machen", sagte er. Trump macht aber schon länger solche Anspielungen. So gibt es etwa Kappen mit der Aufschrift "Trump 2028" zu kaufen. Beobachter in den USA fragen sich, ob daraus Ernst werden könnte.