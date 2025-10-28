t-online - Nachrichten für Deutschland
Medien: Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

Russisch-ukrainischer Krieg
Medien: Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

Von dpa
Aktualisiert am 28.10.2025 - 23:20 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - ukrainische DrohnenVergrößern des Bildes
Ukrainische Drohnen fliegen inzwischen weit ins russische Hinterland hinein. (Archivbild) (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Russland und die Ukraine überziehen sich Nacht für Nacht mit Angriffen aus der Luft. Die Ukraine zielt speziell auf die Treibstoffversorgung - und hat einem Medienbericht zufolge wieder getroffen.

In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen.

Offiziell gibt es aus Russland bislang keine Bestätigung. Das russische Militär meldete am späten Abend lediglich den Abschuss von 57 Drohnen. In zahlreichen Regionen wurde Drohnenalarm gegeben.

Die Ukraine verteidigt sich mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
