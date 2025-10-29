Reise in die Türkei Merz besucht Erdogan: Gaza-Konflikt im Mittelpunkt

Bundeskanzler Friedrich Merz reist für einen Antrittsbesuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Nahost, Ukraine, Migration: Die Türkei ist in vielen Feldern ein wichtiger Partner für Deutschland. Das dürfte der Kanzler in Ankara auch deutlich machen - ungeachtet einiger schwierigen Themen.

Bundeskanzler Friedrich Merz reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei, bei dem der Gaza-Konflikt im Mittelpunkt stehen dürfte. Den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte er zuletzt vor gut zwei Wochen bei der historischen Friedenszeremonie von US-Präsident Donald Trump in Ägypten gesehen. Die damals besiegelte Waffenruhe ist inzwischen brüchig. In der Nacht zu Mittwoch bombardierte Israel Ziele im Gazastreifen, nachdem dort ein israelischer Soldat getötet worden war.

Auch wenn die israelischen Streitkräfte die Waffenruhe nun wieder einhalten wollen - die Lage in Gaza dürfte ein dominierendes Thema sein, wenn Merz und Erdogan sich am Donnerstag in der Hauptstadt Ankara treffen. Daneben wird es um den Ukraine-Krieg, Migration, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Rüstungskooperation gehen. Das Nato-Mitglied Türkei ist in vielen Feldern ein unverzichtbarer Partner für Deutschland, das dürfte Merz bei seinem Besuch auch deutlich machen.

Unklar ist, inwieweit der neue Haftbefehl gegen den türkischen Oppositionsführer Ekrem Imamoglu oder die Themen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte insgesamt eine Rolle spielen werden. Der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister sitzt seit März ohne Anklage in Untersuchungshaft. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte die Inhaftierung damals als "schweren Angriff" auf die Demokratie in der Türkei bezeichnet. Die Kritik aus der Union war schon damals deutlich zurückhaltender.

Den Ton für den Kanzlerbesuch hat Außenminister Johann Wadephul vor knapp zwei Wochen bei seinem Besuch in Ankara gesetzt. Die Türkei sei ein "strategischer Partner in allen unseren außenpolitischen Belangen und ein guter Freund", sagte er. "Wir wollen insgesamt eine Positivagenda." Direkte Kritik etwa am um Umgang mit Opposition und Zivilgesellschaft blieb zumindest auf offener Bühne aus.

Thema Nummer eins: Der Gaza-Konflikt

Erdogan hat Israel wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen immer wieder scharf angegriffen und die islamistische Hamas als "Widerstandsorganisation" bezeichnet. Die Türkei hat aber auch eine bedeutende Rolle bei den Verhandlungen zwischen beiden Seiten gespielt.

Das Nato-Land verfügt über gute Kontakte zur Hamas, deren Funktionäre sich nicht nur in Katar, sondern auch in der Türkei aufhalten. Das Vertrauen, das Erdogan bei der Hamas genießt, könnte bei der Umsetzung der angestrebten zweiten Phase des Abkommens eine wichtige Rolle spielen, bei der es auch um die Entwaffnung der Terrororganisation gehen soll.

Die jüngsten israelischen Angriffe auf den Gazastreifen wertete das türkische Außenministerium als "eklatanten Verstoß" gegen den Waffenstillstand. Die uneingeschränkte Einhaltung der Vereinbarung sei von entscheidender Bedeutung, um die Aussicht auf einen dauerhaften Frieden zu erhalten und die regionale Sicherheit zu gewährleisten.

Ukraine-Krieg: Ankara in einer Vermittlerrolle