Reise in die Türkei Merz besucht Erdogan - mit Ehefrau Charlotte

Dass Merz seine Ehefrau mit in die Türkei nimmt, kann als besonderes Zeichen an Erdogan gewertet werden, dass es sich für ihn nicht nur um einen Routinebesuch handelt. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Türkei ist in vielen Feldern ein unverzichtbar Partner. Das wird der Kanzler bei seinem Antrittsbesuch in Ankara auch deutlich machen. Schon die Zusammensetzung seiner Delegation ist ein Signal.

Die Friedensbemühungen in Gaza, der Ukraine-Krieg und die Steuerung der Migration dürften zu den Hauptthemen des Antrittsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in der Türkei zählen. Am Nachmittag brach der CDU-Chef in Berlin zu seinem 23-stündigen Aufenthalt in Ankara auf, wo er am Donnerstag Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen wird.

Schon mit der Zusammensetzung seiner Delegation setzt er ein Zeichen, dass es sich um mehr als einen Routinebesuch handelt. Mit dabei ist überraschenderweise seine Ehefrau Charlotte. Ein rein bilateraler Besuch des Kanzlers in Begleitung seiner Ehefrau ist ungewöhnlich - anders als bei bestimmten Gipfeltreffen zu besonderen feierlichen Anlässen. So hatte Charlotte Merz ihren Mann in den letzten knapp sechs Monaten seit dem Amtsantritt des Kanzlers zum G7-Gipfel nach Kanada und zur Amtseinführung des Papstes nach Rom begleitet.

Für Merz ist es einer seiner wichtigsten Antrittsbesuche. Er will das in den letzten Jahren sehr schwierige Verhältnis mit der Türkei wieder positiv besetzen. Den Ton dafür hatte Außenminister Johann Wadephul vor knapp zwei Wochen bei seinem Besuch in Ankara gesetzt. Die Türkei sei ein "strategischer Partner in allen unseren außenpolitischen Belangen und ein guter Freund", sagte er. "Wir wollen insgesamt eine Positivagenda."

Direkte Kritik etwa am um Umgang mit Opposition und Zivilgesellschaft blieb zumindest auf offener Bühne aus. Unklar ist, inwieweit der neue Haftbefehl gegen den türkischen Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu oder die Themen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte insgesamt nun beim Merz-Besuch eine Rolle spielen werden. Die Nichtregierungsorganisationen Reporter ohne Grenzen und Human Rights Watch haben klare Worte von Merz gefordert.

Thema Nummer eins: Der Gaza-Konflikt

Merz und Erdogan hatten sich zuletzt vor gut zwei Wochen bei der historischen Friedenszeremonie für Gaza von US-Präsident Donald Trump in Ägypten gesehen. Die damals besiegelte Waffenruhe ist inzwischen brüchig. In der Nacht zu Mittwoch bombardierte Israel Ziele im Gazastreifen, nachdem dort ein israelischer Soldat getötet worden war. Auch wenn die israelischen Streitkräfte die Waffenruhe nun wieder einhalten wollen - die Lage in Gaza dürfte ein dominierendes Thema bei dem Treffen in Ankara sein.

Erdogan hat Israel wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen immer wieder scharf angegriffen und die islamistische Hamas als "Widerstandsorganisation" bezeichnet. Die Türkei hat aber auch eine bedeutende Rolle bei den Verhandlungen zwischen beiden Seiten gespielt.