Nahost Trotz tödlicher Angriffe: Gaza-Waffenruhe soll weiter gelten

Von dpa Aktualisiert am 29.10.2025 - 14:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

In den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, wie fragil die Waffenruhe in Gaza ist. (Archivbild) (Quelle: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa/dpa-bilder)

Nach einem Angriff auf israelische Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln hat Israel Ziele im Gazastreifen heftig bombardiert. Dabei soll es mehr als Hundert Tote gegeben haben.

Nach intensiven Luftschlägen auf Ziele im Gazastreifen schweigen dort die Waffen israelischen Angaben zufolge nun wieder. Bei den Bombardements des israelischen Militärs nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten im Süden des Gebiets soll es mehr als 100 Opfer gegeben haben. Israels Armee teilte mit, sie halte auf Anweisung der politischen Führung die Waffenruhe seit dem Morgen wieder ein.

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete 104 Tote und mehr als 200 Verletzte seit Beginn der Angriffe Israels am Dienstag. Darunter seien 46 Minderjährige. Damit waren es die tödlichsten Zwischenfälle seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober. Die Angaben können allerdings nicht unabhängig verifiziert werden.

Israels Armee: Dutzende Ziele in Gaza angegriffen

Israels Armee teilte mit, sie habe nach Verstößen gegen die Waffenruhe-Vereinbarung Dutzende Ziele und Mitglieder terroristischer Organisationen angegriffen. Darunter seien Kommandeure und Beteiligte am Terrorüberfall in Israel am 7. Oktober 2023 gewesen. Laut Militär wurden zudem auch etwa Waffenlager und Tunnel angegriffen. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums betonte, die Armee nehme nur Mitglieder von Terrororganisationen ins Visier. Diese missbrauchten jedoch Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Laut dem Sprecher hatte Israel die USA über die jüngsten Angriffe vorab informiert. Die US-Regierung treibt derzeit den Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs voran, in dessen Rahmen auch die aktuelle Waffenruhe vereinbart wurde. Die israelische Armee kündigte an, weiterhin auf jeden Verstoß gegen das Abkommen "entschieden reagieren" zu wollen.

Seit Beginn der Waffenruhe sollen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde insgesamt 211 Palästinenser ums Leben gekommen sein.

Israelischer Soldat zuvor bei Angriff im Gazastreifen getötet

Wie fragil die Waffenruhe ist, die nach zwei Jahren Krieg Hoffnung auf eine Stabilisierung des Konflikts geschürt hatte, wurde in den vergangenen Tagen mehrfach deutlich. Die Hamas händigte etwa am Montagabend anstelle der Leiche einer noch vermissten Geisel sterbliche Überreste eines bereits beigesetzten, vor zwei Jahren entführten Israelis aus. Am Dienstag kam bei einem Angriff ein israelischer Soldat ums Leben. Israel beschuldigte die Terrororganisation Hamas. Die Islamisten wiesen eine Verantwortung für den Angriff zurück.

US-Präsident Donald Trump betonte trotz der neuen Angriffe den Bestand der Waffenruhe-Vereinbarung. Nichts werde die Waffenruhe gefährden. Die Hamas habe zugesagt, dass sie sich "benehmen" werde.

Die israelische Zeitung "Maariv" berichtete unter Berufung auf israelische Beamte, Israel beabsichtige derzeit nicht, die Verhandlungen über den Friedensplan abzubrechen. Washington fordere, dem Abkommen eine echte Chance zu geben und es nicht vorschnell zu torpedieren. Israels Führung akzeptierte dies.

Umsetzung der zweiten Phase des Gaza-Deals ungewiss