t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Britische «Times» muss Fake-Interview mit de Blasio löschen

Medien
Britische "Times" muss Fake-Interview mit de Blasio löschen

Von dpa
Aktualisiert am 29.10.2025 - 18:57 UhrLesedauer: 2 Min.
Bill de BlasioVergrößern des Bildes
De Blasio stellte auf X klar, er unterstütze Mamdani und dessen Vision. (Archivbild) (Quelle: Bruce Cotler/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Eine Person gibt sich einem britischen Reporter gegenüber als New Yorks Ex-Bürgermeister aus. Die Zeitung veröffentlicht das Interview - und sorgt für Ärger beim Betroffenen.

Der frühere Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hat einen Bericht der britischen Zeitung "Times" als frei erfunden zurückgewiesen. Ein angebliches Interview mit ihm sei "vollkommen falsch und fabriziert", schrieb der Demokrat auf der Plattform X. Er habe weder mit der Zeitung gesprochen, noch die ihm zugeschriebenen Aussagen über den Favoriten in New Yorks Bürgermeisterwahl, Zohran Mamdani, gemacht. De Blasio forderte die "Times" auf, den Beitrag umgehend zu entfernen, da er gegen journalistische Ethik verstoße.

Wie die US-Zeitungen "New York Times" und "Washington Post" berichteten, löschte die "Times" den Artikel am Dienstag rund zwei Stunden nach der Veröffentlichung. Zur Begründung hieß es demnach von der britischen Zeitung, eine Person habe sich als de Blasio ausgegeben und den Reporter getäuscht. Die Zeitung habe sich bei dem früheren Bürgermeister entschuldigt. Der Artikel ist auf der Website inzwischen nicht mehr zu finden.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

De Blasio stellt sich hinter Mamdani

Laut den US-Medien ging es in dem Beitrag um die anstehende Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole. Die britische "Times" hatte aus einem angeblichen Exklusiv-Interview mit de Blasio zitiert, in dem er demnach die politischen Pläne von Mamdani als unrealistisch bezeichnet habe. Die Überschrift lautete: "Bill de Blasio, Verbündeter von Zohran Mamdani, sagt, seine Politik sei "nicht schlüssig"".

Auf X stellte de Blasio klar, er unterstütze Mamdani und halte dessen Vision für "sowohl nötig als auch umsetzbar". Der linke Demokrat verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse und Gratis-Kinderbetreuung.

Vor der Bürgermeisterwahl in New YorkVergrößern des Bildes
Mamdani verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse und Gratis-Kinderbetreuung. (Archivfoto) (Quelle: Seth Wenig/AP/dpa/dpa-bilder)

New York wählt am 4. November einen neuen Bürgermeister. Als Favorit in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern gilt der 34 Jahre alte Mamdani. Ebenfalls kandidieren der frühere Gouverneur Andrew Cuomo und der Republikaner Curtis Sliwa. Amtsinhaber Eric Adams tritt nach einem Korruptionsskandal nicht erneut an. Sein Vorgänger de Blasio regierte die Stadt von 2014 bis 2021.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom