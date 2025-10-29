t-online - Nachrichten für Deutschland
Selenskyj: Lage in Pokrowsk hart, in Kupjansk etwas besser

Selenskyj: Lage in Pokrowsk hart, in Kupjansk etwas besser

Von dpa
Aktualisiert am 29.10.2025 - 23:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - PokrowskVergrößern des Bildes
Die Stadt Pokrowsk ist seit Monaten umkämpft und schwer zerstört. (Archivbild) (Quelle: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade/AP/dpa/dpa-bilder)
Die Lage an der Front bleibt für die Ukrainer kompliziert. Speziell in Pokrowsk hat sich die Situation dramatisch zugespitzt, für einen anderen Schwerpunkt der Kämpfe gab es leichte Entwarnung.

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist die Lage für die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Pokrowsk im Osten des Landes schwierig. Die Intensität der Kämpfe sei dort wie in den vergangenen Wochen sehr hoch, das russische Militär habe dort sehr viele Truppen zusammengezogen, teilte er in seiner Videobotschaft am Abend mit. "Die Besatzer versuchen mit allen Mitteln, sich dort festzusetzen", sagte er. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass einzelne russische Einheiten in die Stadt eingedrungen waren.

Auch die Stadt Kupjansk im nordostukrainischen Gebiet Charkiw bleibt nach Angaben Selenskyjs schwer umkämpft. Die Lage sei weiterhin kompliziert, habe sich aber leicht verbessert. "Unsere Streitkräfte haben in diesen Tagen mehr Kontrolle, wir verteidigen weiterhin unsere Stellungen", sagte er.

Der russische Generalstab hatte zuletzt bei einer Sitzung unter der Leitung von Kremlchef Wladimir Putin beide Städte als eingekreist bezeichnet. Von unabhängiger Seite wurden diese Angaben bisher nicht bestätigt. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
