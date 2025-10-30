Niederlande-Wahl Neue Hochrechnung: Wilders und Linksliberale gleichauf

30.10.2025

Der Spitzenkandidat der Linksliberalen, Rob Jetten, gilt als großer Wahlgewinner in den Niederlanden. (Quelle: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei den Hochrechnungen für die niederländische Parlamentswahl hat sich eine wichtige Änderung ergeben: Die Linksliberalen haben ihren Vorsprung vor der Rechtspartei von Geert Wilders eingebüßt.

Der radikal-rechte Populist Geert Wilders hat nach einer neuen Hochrechnung zur Parlamentswahl in den Niederlanden aufgeholt und liegt nun mit der linksliberalen D66 gleichauf. Beide Parteien könnten demnach je auf 26 der 150 Sitze im Parlament kommen. Zuvor hatten die Linksliberalen von Spitzenkandidat Rob Jetten laut ersten Hochrechnungen und Prognosen zwei Sitze vor Wilders gelegen.

Die Hochrechnung des Wahldienstes der niederländischen Nachrichtenagentur ANP beruht auf rund 90 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.

Wilders hat im Vergleich zu 2023 deutlich verloren