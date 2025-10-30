t-online - Nachrichten für Deutschland
Wadephul zurückhaltend bei rascher Rückführung von Syrern

Nahostreise
Wadephul zurückhaltend bei rascher Rückführung von Syrern

Von dpa
Aktualisiert am 30.10.2025 - 14:44 UhrLesedauer: 1 Min.
Außenminister Wadephul besucht SyrienVergrößern des Bildes
Wadephul hat sich erschüttert vom Ausmaß der Zerstörung nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gezeigt. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Bei seinem Besuch in Syrien zeigt sich Außenminister Wadephul erschüttert über das Ausmaß an Zerstörung. Es brauche einen schnellen Wiederaufbau.

Außenminister Johann Wadephul hat sich bei seinem Besuch in Syrien zurückhaltend zu raschen umfangreichen Rückführungen von syrischen Geflüchteten in ihr Heimatland geäußert. "Kurzfristig können sie nicht zurückkehren", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Harasta, einem noch immer schwer verwüsteten Vorort von Damaskus.

Ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich noch nicht gesehen. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", so Wadephul. Er rief zu einem raschen Wiederaufbau auf. Europa trage eine besondere Verantwortung, Deutschland solle dabei vorangehen, sagte er.

Wadephul dankte der syrischen Übergangsregierung für ihren Einsatz für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deutschland unterstütze diesen Kurs und strebe wieder normale, freundschaftliche Beziehungen an. Die in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer seien dabei eine "menschliche Brücke" zwischen beiden Ländern.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad bemüht sich die Übergangsregierung, das Land wieder an die internationale Staatengemeinschaft anzuschließen. Die Sicherheitslage im Land bleibt jedoch weiter unübersichtlich. Es kommt immer wieder zu Gewaltausbrüchen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
