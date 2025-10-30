Krieg in der Ukraine Selenskyj beklagt neuen Angriff und lobt Sanktionen

Von dpa Aktualisiert am 30.10.2025 - 20:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach Angaben von Selenskyj wurde nach den schweren Luftangriffen in der Nacht nun am Tag ein weiteres Kraftwerk angegriffen. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine erlebt eine der schwersten Nächte seit Kriegsbeginn - und am Tag danach bombardiert Russland ein weiteres Kraftwerk. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Reaktion.

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Bomben eine weiteres Kraftwerk in der Ukraine attackiert. Getroffen worden sei das Wärmekraftwerk in Slowjansk, der größten noch unter Kiews Kontrolle stehenden Stadt im Gebiet Donezk, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Leider sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen", zudem gebe es Verletzte, teilte er mit. Der Angriff folgte einer der schwersten Kriegsnächte für die Ukraine mit zahlreichen Einschlägen in Energieobjekten.

Selenskyj sprach angesichts der gezielten Angriffe auf zivile Infrastruktur von Terror, auf den die Welt reagieren müsse. Als Beispiel für eine solche Reaktion führte er jüngste Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne an. Diese hätten einen deutlichen Effekt gezeigt.