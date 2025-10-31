Historisch schlechte Werte Macron ist der unbeliebteste Präsident aller Zeiten
Frankreich gerät von einer Regierungskrise in die nächste. Dafür wird offenbar auch das Staatsoberhaupt verantwortlich gemacht. Kein Präsident war unpopulärer.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen unliebsamen Rekordwert erreicht: Nur noch elf Prozent der Franzosen stimmen der Arbeit des Staatschefs zu. Dies ergab die jüngste, am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Verian für die Zeitung "Le Figaro".
Damit fiel Macron auf den bislang niedrigsten Umfragewert, der je für einen französischen Präsidenten gemessen wurde. Bisher hatte François Hollande im November 2016 den niedrigsten Wert erreicht.
Macron wird für innenpolitisches Chaos verantwortlich gemacht
Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP erklärte Politikwissenschaftler Bruno Cautrès die niedrigen Zustimmungswerte mit den innenpolitischen Turbulenzen in Frankreich. Hierfür machten viele Bürger Macron verantwortlich, da er nach der Europawahl im Juni 2024 die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen auf den Weg gebracht hatte. Auf internationaler Bühne verkörpere Macron nicht mehr "unangefochtene Führungsstärke", da die Bühne von US-Präsident Donald Trump dominiert werde.
Angesichts dieser Entwicklungen könnte Macron der erste französische Präsident mit einstelligen Zustimmungswerten werden. In diesem Fall werde aus dem aktuell "tiefgreifenden und strukturellen" Bruch mit der Öffentlichkeit im Land ein "vollständiger", fügte Politologe Cautrès an.
- Nachrichtenagentur AFP