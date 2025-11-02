t-online - Nachrichten für Deutschland
Mexiko: Bürgermeister bei öffentlichem Auftritt erschossen

In Mexiko
Bürgermeister bei öffentlichem Auftritt erschossen

Von afp, t-online
02.11.2025 - 07:27 UhrLesedauer: 1 Min.
Polizisten bei einem Einsatz an einer Hauptstraße in Uruapan in Mexiko.Vergrößern des Bildes
Polizisten bei einem Einsatz in Uruapan in Mexiko (Archivbild): Der Bürgermeister der Stadt ist tot. (Quelle: Sicherheitsamt Michoacan./dpa)
Er soll fast täglich eine kugelsichere Weste getragen haben – jetzt wurde Carlos Manzo durch Schüsse getötet. Erst vor wenigen Tagen gab es in seiner Nähe ein weiteres Mordopfer.

Der Bürgermeister einer Stadt im Südwesten Mexikos ist bei einem öffentlichen Auftritt getötet worden. Carlos Manzo, Bürgermeister der Stadt Uruapan im Bundesstaat Michoacán, sei am Samstag erschossen worden, teilte das mexikanische Ministerium für öffentliche Sicherheit im Onlinedienst X mit. Zwei Verdächtige seien festgenommen und einer der Angreifer getötet worden.

Wie das Medium "El País" berichtet, soll der Bürgermeister fast täglich eine kugelsichere Weste getragen haben. Die Tat soll sich zudem auf einem Marktplatz ereignet haben – knapp ein Jahr, nachdem Manzo sein Bürgermeisteramt antrat.

Michoacán wird seit Jahren von Gewalt im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen heimgesucht. In dem Bundesstaat sind Drogenbanden wie das Kartell Jalisco Nueva Generación und La Nueva Familia Michoacana aktiv.

Vor wenigen Tagen war in Michoacán der Unternehmer Bernardo Bravo, Chef des Regionalverbands der Zitronenproduzenten, ermordet worden. Die Avocado- und Zitronenproduzenten in dem Bundesstaat klagen seit Jahren darüber, dass sie von kriminellen Banden erpresst werden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
  • elpais.com: "Carlos Manzo, el alcalde sin miedo" (spanisch)
