In Mexiko Bürgermeister bei öffentlichem Auftritt erschossen

Er soll fast täglich eine kugelsichere Weste getragen haben – jetzt wurde Carlos Manzo durch Schüsse getötet. Erst vor wenigen Tagen gab es in seiner Nähe ein weiteres Mordopfer.

Der Bürgermeister einer Stadt im Südwesten Mexikos ist bei einem öffentlichen Auftritt getötet worden. Carlos Manzo, Bürgermeister der Stadt Uruapan im Bundesstaat Michoacán, sei am Samstag erschossen worden, teilte das mexikanische Ministerium für öffentliche Sicherheit im Onlinedienst X mit. Zwei Verdächtige seien festgenommen und einer der Angreifer getötet worden.

Wie das Medium "El País" berichtet, soll der Bürgermeister fast täglich eine kugelsichere Weste getragen haben. Die Tat soll sich zudem auf einem Marktplatz ereignet haben – knapp ein Jahr, nachdem Manzo sein Bürgermeisteramt antrat.

Michoacán wird seit Jahren von Gewalt im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen heimgesucht. In dem Bundesstaat sind Drogenbanden wie das Kartell Jalisco Nueva Generación und La Nueva Familia Michoacana aktiv.