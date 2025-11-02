t-online - Nachrichten für Deutschland
Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz

Nahost
Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz

Von dpa
Aktualisiert am 02.11.2025 - 19:44 UhrLesedauer: 1 Min.
Fahrzeug des Roten Kreuzes
Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut Leichen übergeben. (Archivbild) (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)


Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut Leichen übergeben. Ob es sich bei den sterblichen Überresten in drei Särgen wirklich um Geiseln handelt, soll nun ein forensisches Institut klären.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat erneut sterbliche Überreste an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Die israelische Armee teilte mit, nach IKRK-Angaben seien im Gazastreifen drei Särge übergeben worden. Diese seien nun unterwegs zur Übergabe an israelische Truppen. Nach Angaben des militärischen Hamas-Arms soll es sich dabei um die Leichen von drei Geiseln handeln.

Die Terrororganisation hatte allerdings mehrmals sterbliche Überreste übermittelt, bei denen es sich letztlich nicht um Geiseln handelte. Die Überreste sollen in einem forensischen Institut identifiziert werden.

Vor der Übergabe befanden sich noch die sterblichen Überreste von elf Geiseln im Gazastreifen. Die Islamistenorganisation hatte bereits am 13. Oktober alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa


