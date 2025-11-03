Migrationspolitik Tränengas, kaputte Scheiben: Trump will harte ICE-Razzien

Trump stellt sich hinter das Vorgehen der ICE-Behörde. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Immer wieder schrecken Videos im Netz, die Razzien gegen Migranten in den USA zeigen, auf. Es sind harte Szenen. Der US-Präsident hat damit kein Problem - im Gegenteil.

Nach Kritik an Einsatzkräften bei Razzien gegen Migranten in den USA hat sich Präsident Donald Trump hinter das Vorgehen gestellt. Der Republikaner sagte dem Sender CBS News auf die Frage, ob einige der Razzien zu weit gegangen seien: "Nein. Ich denke, sie sind nicht weit genug gegangen."

Seit Wochen kursieren Videoaufnahmen von Razzien im Netz. Diese hatten bei Kritikern für Empörung gesorgt. Im TV-Interview mit Trump wurden als Beispiele der Einsatz von Tränengas, eine eingeschlagene Autoscheibe und ein Fall genannt, bei dem eine Frau zu Boden stürzte. Auf die Nachfrage, ob er mit solchen Taktiken einverstanden sei, sagte Trump: "Ja, weil man die Leute rausbringen muss." Viele von ihnen seien Mörder, behauptete er.

