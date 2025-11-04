"Kommunistischer Kandidat" Trump will Mamdani als New Yorker Bürgermeister verhindern

New York wählt einen neuen Bürgermeister - und US-Präsident Donald Trump hat eine klare Meinung dazu, wer es nicht werden soll. Der demokratische Favorit Mamdani nimmt die Attacken gelassen.

Kurz vor Beginn der Bürgermeisterwahl in New York will Präsident Donald Trump einen Sieg des linken Demokraten Zohran Mamdani verhindern. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte er der Stadt mit finanziellen Konsequenzen, falls Mamdani die Wahl am Dienstag gewinnen sollte.

"Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse", schrieb der Republikaner. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe "diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben".

Mamdani kontert: Trump fühlt sich bedroht

Mamdani entgegnete im Interview mit dem Sender CNN, der US-Präsident fühle sich durch seine Kandidatur bedroht. Genau wie Trump habe er in seinem Wahlkampf die Krise im Leben der New Yorker Arbeiterklasse und die gestiegenen Lebenshaltungskosten adressiert, sagte Mamdani. "Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen. Und das ist ein Kontrast, den er nicht ertragen kann."

Die New Yorker wählen heute einen neuen Bürgermeister. In Umfragen liegt Mamdani mit deutlichem Abstand vor dem früheren demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo (67). Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa (71) werden in der liberalen Ostküstenmetropole keine großen Chancen ausgerechnet - weshalb selbst Trump schrieb, jedes Kreuz für Sliwa sei "eine Stimme für Mamdani".

Trump wirbt für ehemaligen Rivalen

Stattdessen rief der Präsident dazu auf, für Cuomo zu stimmen, obwohl der sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu Trump inszeniert hatte und nun als unabhängiger Kandidat antritt. "Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht", schrieb Trump.

Mamdani reagierte spöttisch. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb er an Cuomo gerichtet auf Instagram, "ich weiß, wie hart Sie dafür gearbeitet haben". Cuomo selbst sagte am Montag vor Unterstützern in New York: "Er ist nicht für mich, sondern gegen Mamdani."

