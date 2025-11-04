t-online - Nachrichten für Deutschland
Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Nahost
Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Von dpa
Aktualisiert am 04.11.2025 - 19:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Fahrzeug des Roten KreuzesVergrößern des Bildes
Die Hamas hat Rot-Kreuz-Mitarbeitern erneut eine Leiche übergeben. (Archivbild) (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut sterbliche Überreste ausgehändigt. Ob es sich dabei um die Leiche einer noch vermissten, toten Geisel handelt, soll eine forensische Untersuchung feststellen.

Die Terrororganisation Hamas hat erneut sterbliche Überreste, die von einer Geisel stammen sollen, an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt. Die israelische Armee teilte unter Berufung auf das IKRK mit, im Gazastreifen sei ein Sarg mit einer Leiche übergeben worden.

Die sterblichen Überreste sollen nun zur Armee gebracht und anschließend in Israel in einem forensischen Institut identifiziert werden. Es war zunächst unklar, um welchen Entführten es sich handeln soll. Die Islamisten hatten bereits mehrmals sterbliche Überreste übergeben, bei denen es sich nicht um noch vermisste Geiseln handelte.

Vor der Übergabe am Abend befanden sich noch acht tote Geiseln im Gazastreifen, darunter ein Deutsch-Israeli sowie zwei aus Israel entführte Ausländer. Die Hamas hatte im Rahmen des von den USA vorangetriebenen Friedensplans am 13. Oktober auch alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
