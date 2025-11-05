Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

So sehen Sie den BVB gegen Man City live

Aktualisiert am 05.11.2025

Bewaffnetes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Das Rote Kreuz nimmt im Gazastreifen erneut einen Sarg mit sterblichen Überresten entgegen. Laut der Hamas soll es sich um die Leiche einer israelischen Geisel handeln.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Die IKRK-Mitarbeiter seien mit einem Sarg auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das Militär mit. In einem forensischen Institut in Tel Aviv muss anschließend die Identität geklärt werden.

Vor der Übergabe befanden sich noch sieben tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer.

Die Hamas hatte am Dienstagabend die Leiche eines israelischen Soldaten, der auch deutscher Staatsbürger war, an IKRK-Mitarbeiter ausgehändigt. Anschließend überstellte Israel die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen.