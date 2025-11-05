Wahl in New York Ein Linker mit Obama-Flair: Mamdani triumphiert in New York

Mamdani mit seiner Ehefrau, der Künstlerin Rama Duwaji. (Quelle: Yuki Iwamura/AP/dpa/dpa-bilder)

Im Wahlkampf bezeichnete sich Zohran Mamdani als Trumps "schlimmsten Alptraum". Ab Januar regiert er die größte Stadt der USA - und muss dann beweisen, was das genau heißt.

Es ist 23.18 Uhr als Zohran Mamdani auf die Bühne eines zum Bersten gefüllten Theaters im New Yorker Stadtteil Brooklyn tritt. "In diesem Moment der politischen Dunkelheit wird New York das Licht sein", ruft er seinen jubelnden Anhängern zu. Dann richtet er sich direkt an den US-Präsidenten: "Donald Trump, weil ich weiß, dass Sie zuschauen", sagt er. "Drehen Sie lauter!" New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben. "Um an einen von uns zu kommen, müssen Sie an allen von uns vorbei."

Bis zuletzt hatte Mamdani seine Anhänger gewarnt: Bloß nicht überheblich werden. Weiter Wahlkampf machen, so tun, als seien die Umfragen nicht deutlich auf ihrer Seite. Jetzt hat er es geschafft, den Erwartungen vieler zum Trotz: Der 34 Jahre alte linke Demokrat, der erst 2018 US-Staatsbürger wurde und 2021 erstmals ein politisches Amt übernahm, wird im Januar New Yorks nächster Bürgermeister – als erster Muslim an der Spitze der Stadtverwaltung.

Seine Unterstützer jubeln, einige weinen, andere fallen sich in die Arme. Mamdani betont, er wolle ein Bürgermeister für alle New Yorker sein. Er spricht von seinem Stolz auf die Vielfalt der Millionenmetropole.

Trump zu New Yorkern: Wählt Cuomo

Mit knapp zehn Prozentpunkten lag Mamdani nach vorläufigen Hochrechnungen der Wahlleitung weit vor dem gemäßigten Demokraten Andrew Cuomo, der nach seiner Niederlage in der Vorwahl als unabhängiger Kandidat angetreten war. Der Republikaner Curtis Sliwa hatte von Beginn an kaum Chancen.

Nach nur wenigen Jahren als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaates New York wird Mamdani bald die größte Stadt der USA regieren. Der in Uganda geborene Sohn indischstämmiger Eltern - die Mutter Filmemacherin, der Vater Professor - mobilisierte vor allem junge Menschen, New Yorker mit Einwanderungsgeschichte und Gewerkschaften.

Für US-Präsident Trump ist der Linke dagegen ein rotes Tuch: Der Republikaner nennt Mamdani einen gefährlichen "Kommunisten", drohte mit dem Entzug von Bundesmitteln und rief die New Yorker sogar dazu auf, für Cuomo zu stimmen.

Mamdani: Bin Trumps "schlimmster Alptraum"

Mamdani entgegnete, der Präsident fühle sich durch ihn bedroht. Wie Trump habe er die Krise im Leben der Arbeiterklasse adressiert. "Aber im Gegensatz zu ihm werden wir tatsächlich etwas dagegen unternehmen", sagte der Linke.

Mamdani hat sich selbst einmal als Trumps "schlimmsten Alptraum" bezeichnet. Doch anstatt sich auf die Dauerprovokationen des Republikaners einzulassen, bot er konkrete Alternativen an, zumindest auf dem Wahlplakat: bezahlbaren Wohnraum, Gratis-Kinderbetreuung und bessere Busverbindungen in einer der teuersten Städte der Welt - finanziert durch höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.

Qualitäten wie Obama?