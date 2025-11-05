Radikaler Plan in Schottland Kosten 30 Gramm Tabak bald 55 Euro?

05.11.2025

Teures Vergnügen: ein Zigarrenraucher in Großbritannien. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Albert Cesare/imago)

Radikaler Plan der Regionalregierung in Schottland. Der Preis für Tabak soll kräftig ansteigen. Die Opposition ist entsetzt.

In Großbritannien erwägt die Regionalregierung von Schottland, den Tabakpreis radikal zu erhöhen. Eine Packung Zigaretten würden dann 16 Pfund kosten – umgerechnet rund 18 Euro. Wer auf losen Tabak setzt, um selbst seine Zigaretten zu drehen, müsse für einen Beutel mit 30 Gramm Tabak 48 Pfund bezahlen. Das sind rund 55 Euro. Man prüfe diese Überlegung "sorgfältig", sagte Gesundheitsministerin Jenni Minto von der schottischen Nationalpartei SNP.

Die schottische Regionalregierung begründete ihren Vorstoß mit den gesundheitlichen Schäden des Rauchens. Tabakgenuss sei "der Hauptursachen für bestimmte Krankheiten und vorzeitigen Tod, die unverhältnismäßig stark diejenigen betrifft, die in unseren am stärksten benachteiligten Gemeinschaften leben", teilte die Gesundheitsbehörde PHS mit.

Die Behörde gab bei der Universität Sheffield eine Studie in Auftrag. Ziel der Untersuchung: die Auswirkungen von Preiserhöhungen auf den Zigarettenkonsum zu ermitteln. Steigende Preise für Tabak würden das Gesundheitssystem demnach entlasten. "Rauchen stellt eine enorme Belastung für unser staatliches Gesundheitssystem dar", so Gesundheitsministerin Minto.

Gesundheitsministerin Jenni Minto forciert den Vorstoß

Die schottische Regierung verfolgt das ambitionierte Ziel "Schottland rauchfrei im Jahr 2034". Dazu strebt sie an, einen Minimumpreis für Zigaretten einzuführen. Erwogen werden 60 Pence pro Zigarette. Das soll in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Raucher um rund 16.000 verringern, so die Studie der Universität Sheffield. Zur Debatte steht auch ein Preis von 80 Pence pro Zigarette. Nach diesem Plan könnte ein Dreißig-Gramm-Beutel Drehtabak auf 48 Pfund steigen.

Ein ähnliches Mindestpreissystem gibt es bereits für Alkohol. Es habe "hunderte Leben gerettet", sagte Gesundheitsministerin Minto.