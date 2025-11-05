Sexuelle Belästigung Mann bedrängt Mexikos Präsidentin – Festnahme

Claudia Sheinbaum (Archivbild): Die Staatschefin verzichtet auf eine Sondereinheit zu ihrem Schutz. (Quelle: IMAGO/Eyepix/ABACA/imago)

Fast die Hälfte aller Frauen in Mexiko haben schon einmal sexuelle Belästigung erlebt. Das betrifft auch die Präsidentin des Landes, wie ein Video zeigt.

Bei einem Rundgang durch das Zentrum von Mexiko-Stadt ist Präsidentin Claudia Sheinbaum von einem Mann begrabscht worden. Er näherte sich der mexikanischen Staatschefin von der Seite, legte den Arm um sie und versuchte, die 63-Jährige zu küssen, wie auf Videos von dem Vorfall zu sehen ist. Dann scheint er zu versuchen, die Politikerin von hinten intim zu berühren, bevor er von einem Beamten abgedrängt wird.

Der Mann wurde festgenommen, wie die Zeitung "El Universal" berichtete. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch vor. Es wurde Kritik an den Sicherheitskräften laut, weil sich der Mann der Präsidentin offenbar mühelos nähern konnte. Wie ihr Vorgänger Andrés Manuel López Obrador verzichtet auch Sheinbaum auf den Schutz durch die eigentlich dafür vorgesehene Militäreinheit.

"Wenn sie die Präsidentin anfassen, fassen sie uns alle an", schrieb die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, auf der Nachrichtenplattform X. "Heute bekräftigen wir unseren Einsatz für eine Politik der Null-Toleranz gegenüber Gewalt gegen Frauen. In dieser Stadt hat Belästigung keinen Platz."