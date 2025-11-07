Skandalprojekt in Schwierigkeiten Strom an Putins Weltraumbahnhof abgestellt

Wladimir Putin trägt sich 2022 in das Gästebuch des Weltraumbahnhofs Wostotschny ein.

Am russischen Weltraumbahnhof Wostotschny gibt es Probleme. Die Baufirma hat die Stromrechnung nicht bezahlt.

Eines von Wladimir Putins Vorzeigeprojekten, der Weltraumbahnhof Wostotschny, ist in Schwierigkeiten geraten. Die in der Region Amur nahe der chinesischen Grenze gelegene Anlage ist vom Stromnetz getrennt worden. Hintergrund sind Zahlungsschwierigkeiten bei der federführenden Baufirma.

In dem Komplex befinden sich derzeit zwei Startrampen, insgesamt sind sieben geplant. Mit Wostotschny will sich Russland unabhängiger von Baikonur in Kasachstan machen, wo die meisten Raketenstarts stattfinden.

Die Arbeiten an Wostotschny begannen 2011 und wurden wiederholt von Skandalen erschüttert. Wie das Nachrichtenportal Arstechnica schreibt, hatte es Beschwerden wegen nicht bezahlter Löhne gegeben, außerdem sollen 126 Millionen Dollar aus den Kassen verschwunden sein. Ein Mitarbeiter, der in einem mit Diamanten besetzten Mercedes vorfuhr, sei wegen Unterschlagung festgenommen, berichtete das Portal. Weitere Offizielle wurden wegen Korruption oder schlechten Leistungen von Juri Borissow, damals Chef der russischen Raumfahrtbehörde, entlassen.

Klage gegen Baufirma eingereicht

Der weitere Ausbau ist erst einmal gestoppt. Die Firma PSO Kazan, der die Bauarbeiten übertragen wurden, hat offenbar die Stromrechnung nicht bezahlt. Wie die "Moscow Times" berichtet, soll es sich um 627.000 US-Dollar handeln, die von der Far Eastern Energy Company (DEK) eingefordert werden. Und weil es bislang keinen Zahlungseingang gab, hat der Energieversorger laut Bericht der russischen Zeitung jetzt den Strom für große Teile der Anlage abgestellt. Es soll auch eine Klage gegen die Baufirma geben, in der sie beschuldigt wird, zahlungsunfähig zu sein.

Der Energieversorger betonte gegenüber der Zeitung, dass er wiederholt an die Geschäftsführung des Schuldnerunternehmens appelliert und die vollständige Begleichung der Schulden gefordert habe, die Bauherren jedoch nicht auf diese Forderungen reagiert hätten. "Solange die Schulden nicht vollständig beglichen sind, werden die restriktiven Maßnahmen verschärft", hieß es weiter.

Schon früher Rechnungen nicht bezahlt

Die Startrampen seien derzeit noch nicht betroffen, meldete der Betreiber des Weltraumbahnhofs. Von Nikolai Nowikow, CEO der Betreiberfirma, erfuhr die "Moscow Times", dass man damit rechne, dass die Rechnung Ende November beglichen werde.