Weltklimakonferenz Was kann der Kurztrip des Kanzlers an den Amazonas bringen?

Klimakanzler Merz? Bisher eher nicht.

Gut 20 Stunden im Flieger für 21 Stunden in Brasilien. Mit seinem Kurztrip will der Kanzler zeigen, dass er es ernst meint mit dem Klimaschutz.

Klimaschutz zählt sicher nicht zu den Themen, mit denen sich Kanzler Friedrich Merz in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit besonders hervorgetan hat. Mit seinen eher spärlichen Äußerungen dazu zog er vielmehr den Unmut von Klimaschützern auf sich. Zum Beispiel mit Sätzen wie diesem: "Es nützt überhaupt nichts, wenn wir allein in Deutschland klimaneutral werden. Selbst wenn wir es am heutigen Tag wären, würde sich morgen auf der Welt nichts ändern."

Es war daher lange Zeit auch unklar, ob Merz sich überhaupt zur Weltklimakonferenz ins brasilianischen Amazonasgebiet aufmacht. Die Entscheidung für die Reise in die knapp 9000 Kilometer von Berlin entfernte Millionenstadt Belém fiel relativ kurzfristig. In der Nacht zu Freitag traf er nach zehn Stunden im Regierungsflieger dort ein. Nach 21 Stunden Aufenthalt geht es am Abend schon wieder zurück nach Berlin.

Warum nimmt Merz die lange Anreise auf sich?

Er will damit zeigen, dass Klimaschutz "ein zentrales Anliegen der Bundesregierung ist" – bei Gewährleistung wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und Technologieoffenheit, wie es vor dem Abflug aus Regierungskreisen hieß. Auch wenn das banal klingt, für die UN ist die hochrangige Präsenz wichtig – vor allem, weil US-Präsident Donald Trump im Januar am ersten Tag seiner Amtszeit den erneuten Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hat.

Deutschland ist die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt und gehört zu den größten Produzenten von klimaschädlichen Gasen. Wäre Merz dem Gipfeltreffen vor der eigentlichen Konferenz ferngeblieben, wäre das ein weiteres Signal gewesen, dass das Thema bei den großen Industrienationen auf der Prioritätenliste nach unten rutscht.

Worum geht es ihm noch?

Es geht Merz auch darum, "die Fahne hochzuhalten für den Multilateralismus", wie es in seinem Umfeld heißt – also für die internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage von gemeinsamen Regeln der Vereinten Nationen mit ihren 194 Mitgliedstaaten. Merz war im September wegen der Haushaltsberatungen im Bundestag schon der UN-Vollversammlung in New York ferngeblieben. Nun auch die zweite große UN-Konferenz des Jahres sausenzulassen, wäre dem Anspruch nicht gerecht geworden, die von den USA unter Trump massiv infrage gestellten Vereinten Nationen stützen zu wollen.

Was hat es mit dem Gipfel auf sich?

Das zweitägige Gipfeltreffen von Dutzenden Staats- und Regierungschefs soll die eigentliche Klimakonferenz mit Teilnehmern aus rund 200 Staaten vorbereiten, die offiziell erst am Montag beginnt. UN-Chef António Guterres hatte bereits am Donnerstag zum Auftakt den Ton gesetzt und radikale Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. "Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben unter 1,5 Grad zu bleiben", sagte er zur Bilanz des zehn Jahre alten Pariser Klimaabkommens.

