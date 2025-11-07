Konkurrenz für die USA Chinas neues Machtsymbol im Pazifik

Der Flugzeugträger "Fujian" bei seiner Jungfernfahrt: Es ist das erste Schiff seiner Art, das China komplett selbst entwickelt hat. (Quelle: Ding Ziyu/ap)

Mit der "Fujian" tritt Chinas dritter Flugzeugträger seinen Einsatz an. Was es kann und warum es den USA Konkurrenz machen soll.

China hat seinen neuen, erstmals völlig selbst entwickelten, Flugzeugträger "Fujian" offiziell in den Dienst genommen. Staats- und Parteichef Xi Jinping nahm bei der Zeremonie auf der Insel Hainan am Mittwoch vor mehr als 2.000 Marine-Seeleuten symbolisch eine Fahne entgegen, wie das Staatsfernsehen erst heute berichtete. Anschließend inspizierte Xi, der auch die Zentrale Militärkommission leitet, welche die Volksbefreiungsarmee befehligt, den Flugzeugträger.

Die in China entwickelte und nach der südostchinesischen Provinz benannte "Fujian" ist nach der "Shandong" und der "Liaoning" der dritte Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee. Die "Shandong" hatte China zwar selbst gebaut, sich dabei aber an einer sowjetischen Schiffsklasse orientiert. Die "Liaoning" hatte China als erstes der drei Kriegsschiffe 1998 von der Ukraine gekauft.

Diese Bedeutung hat die "Fujian" für Peking

2022 tauchten erstmals Bilder der "Fujian" auf. Vor wenigen Wochen war das mehr als 300 Meter lange und laut Schätzungen etwa 80.000 Tonnen schwere Kriegsschiff zu einem letzten Test ins Südchinesische Meer ausgelaufen, wo es in der Stadt Sanya auf Hainan nun vor Anker lag. Auf dem Weg dorthin hatte der Koloss die Taiwanstraße passiert – die Meerenge zwischen China und der Inselrepublik Taiwan, die Peking annektieren will.

Mit der "Fujian" will China die von Präsident Xi Jinping angeordnete Modernisierung seines Militärs und der Marine – eine der größten der Welt – zur Schau stellen. Der neue Flugzeugträger dient damit auch als Machtsymbol im Westpazifik, wo die USA mit Militärbasen präsent sind.

Das macht die "Fujian" gefährlich

Mit der "Fujian" schließt Peking technologisch zu den USA auf, denn der Flugzeugträger ist mit einem neuen elektromagnetischen Katapult ausgestattet. Bislang besaßen einzig die USA mit der "USS Gerald R. Ford" einen Flugzeugträger mit dieser Technologie.