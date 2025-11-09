Brasilien startet Klimagipfel mit Elan - Bilanz hat Kratzer

Gastgeber Lula: Die Natur beugt sich keinen Bomben

Die politische Großwetterlage ist aber rau und erschwert ehrgeizige Beschlüsse auf der COP30. Die Schlagzeilen werden beherrscht von Kriegen und Konflikten, sei es im Gazastreifen, der Ukraine oder im Sudan. Und mit den USA unter Donald Trump ist einer der größten Emittenten klimaschädlicher Treibhausgase aus dem Pariser Abkommen von 2015 ausgestiegen. In Belém wird das Land nicht hochrangig vertreten sein.

Die ungemütliche Lage kennt auch Lula, der vor einer Abkehr vom Multilateralismus und nationalistischen Tendenzen warnt. Schon vor Wochen mahnte er in New York, niemand sei vor den Folgen des Klimawandels sicher. "Mauern an den Grenzen können weder Dürren noch Stürme aufhalten. Die Natur beugt sich weder Bomben noch Kriegsschiffen."

Brasilien top bei Erneuerbaren, aber auch im Öl-Business

Doch ist auch Brasiliens eigene Bilanz in puncto Klimaschutz widersprüchlich. Zwar kommen 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Wasserkraft – ein einsamer Spitzenwert unter den G20-Staaten. Doch rangiert es auch bei der Ölförderung in der weltweiten Rangliste unter den Top Ten. Öl ist inzwischen das Haupt-Exportgut, noch vor Sojabohnen.

Das Land rühmt sich einerseits, wie sehr der heimische Regenwald das Weltklima stabilisiert. Doch zugleich gehen weiter jedes Jahr riesige Flächen verloren – wenn auch zuletzt in gebremstem Tempo. Und: Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Rindfleisch, dessen Klimabilanz wegen der Methan-Ausscheidungen der Tiere ganz besonders klimaschädlich ist.

Schon vor dem offiziellen Start der COP30 waren am Donnerstag und Freitag Dutzende Staats- und Regierungschefs in Belém, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Immerhin etwas Rückenwind für die eigentliche Konferenz brachte der Gipfel: Neben dem Start des Tropenwald-Fonds gab es Erklärungen zur besseren Bekämpfung von Waldbränden sowie zum globalen Kampf gegen Armut und Hunger wegen der Klimakrise – alles unterstützt von jeweils vielen Dutzend Delegationen.

Erstmals seit Jahren wieder sichtbare Proteste möglich

Einen positiven Unterschied macht, dass die diesjährige COP erstmals seit Jahren in einem demokratischen Rechtsstaat stattfindet und nicht wie zuletzt in autoritär regierten Ländern wie Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Deren repressive Sicherheitsbehörden hatten Demonstrationen und Kundgebungen von Klimaaktivisten rigoros untersagt und nur auf dem abgeschotteten COP-Gelände selbst geduldet. Anders jetzt: Zur Halbzeit der Konferenz Mitte November sind Proteste auch im Zentrum Beléms geplant, flankiert von weiteren "Klimastreiks" rund um den Globus.