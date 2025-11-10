Syrischer Präsident trifft Trump So gefährlich ist der IS noch

Terroristen des "Islamischen Staats" in einem von der syrischen Armee erbeuteten Kampfjet in der syrischen Provinz Rakka (Archivbild). (Quelle: WHA UnitedArchives/imago-images-bilder)

Syrien will sich offenbar einer internationalen Allianz im Kampf gegen den IS anschließen. Die Terrororganisation ist zwar militärisch besiegt, stellt aber immer noch eine Gefahr dar.

Als US-Präsident Donald Trump den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa im Mai in Riad zum ersten Mal traf, war der ehemalige Anführer einer islamistischen Miliz von den USA noch als "globaler Terrorist" mit besonderer Bedeutung eingestuft. Seit Freitag steht er nun nicht mehr auf der Terrorliste, am Montag empfängt Trump al-Scharaa im Weißen Haus – als ersten syrischen Präsidenten, seit das Land 1946 seine Unabhängigkeit erlangte.

Um die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, hatte der UN-Sicherheitsrat auf Initiative der USA erst in der vergangenen Woche für die Aufhebung der Sanktionen gegen ihn gestimmt. Für al-Scharaa ist das Treffen von großer Bedeutung. So erhoffe er sich die Freigabe "von Milliarden von Dollar, um Syrien wieder aufzubauen und seine Kontrolle über das Land zu festigen", erklärt der Politikwissenschaftler Nick Heras vom New-Lines-Institut für Strategie und Politik der Nachrichtenagentur AFP.

Trump wiederum will das Land, das unter der Führung des vorigen Herrschers Baschar al-Assad enge Verbindungen zu Russland hatte, enger an den Westen binden. Die USA planen offenbar die Errichtung eines Militärstützpunkts in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Ein wichtiger Punkt des Treffens wird auch der erwartete Beitritt Syriens zur US-geführten Koalition gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) sein. Nach Angaben des US-Syriengesandten Tom Barrack soll al-Scharaa im Weißen Haus ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen. Der IS ist zwar faktisch besiegt, doch es geht weiterhin Gefahr von seinen Mitgliedern aus. Auch Deutschland ist weiterhin am Kampf gegen die Terrororganisation beteiligt.

Syrien geht gegen den IS vor

Al-Scharaa zeigte im Vorfeld bereits, dass er gewillt ist, in diesem Bereich vorzugehen. So verkündete die Übergangsregierung eine großangelegte Operation der Sicherheitskräfte gegen den IS. Wie der Sprecher des Innenministeriums in Damaskus laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana mitteilte, kam es zu mehr als 60 Razzien in verschiedenen Teilen des Landes. Dabei seien mehr als 70 Menschen festgenommen worden. Ein Mitglied der Terrormiliz sei getötet worden, ein Angehöriger der Sicherheitskräfte wurde demnach verletzt.