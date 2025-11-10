Mann findet viel Bargeld in seinem Hemd

Wasserkrise im Iran "Der Countdown zu einer nationalen Katastrophe"

Von dpa 10.11.2025 - 14:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein junger Iraner steht vor versandeten Booten in Zabol (Archivbild): Dort befand sich einst ein See, der inzwischen ausgetrocknet ist. (Quelle: Mohammad Dehdast)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Iran spitzt sich die Wasserkrise weiter zu, an vielen Orten wird abends der Hahn zugedreht. Nun erwägt das Regime gar die Evakuierung der Hauptstadt.

Die Wasserkrise im Iran erreicht dramatische Ausmaße. Mehrere Stauseen des Landes stehen laut einem Bericht der staatlichen Tageszeitung "Ettelaat" kurz vor dem kompletten Austrocknen. "Der Countdown zu einer nationalen Katastrophe hat begonnen", warnte das Blatt in einem Leitartikel.

In der Hauptstadt Teheran sowie in den zentralen Provinzen ist das Wasserniveau vieler Stauseen demnach bereits auf das sogenannte "tote Volumen" gesunken – jenes Wasser, das nicht mehr nutzbar ist. Auch die unterirdischen Grundwasserspeicher des Landes seien infolge übermäßiger Entnahme von völliger Austrocknung bedroht. Demnach drohe dem Land schon bald der völlige Zusammenbruch der Reserven und eine "verheerende Dürre".

Viele Iraner müssen Wasser speichern

Wie der iranische Energieminister mitteilte, wird in mehreren Teilen des Landes, darunter auch in der Millionenmetropole Teheran, abends das Wasser abgestellt und erst am nächsten Morgen wieder aufgedreht. Die Bevölkerung solle Wasserbehälter und Pumpen nutzen, um die Versorgungslücken auszugleichen.

Menschen im Iran sollen Badewannen füllen: 15 Millionen Menschen wird das Wasser abgestellt

In größeren Wohnkomplexen haben Behörden die Bewohner bereits dazu aufgefordert, Wasser in Badewannen und Behältern zu speichern. Die abendliche Wasserabstellung bis zum nächsten Morgen hat in mehreren Stadtteilen Teherans bereits begonnen. Das Speichern von Wasser gehört inzwischen zum Alltag, besonders für die Toilettenspülung.

Präsident droht mit drastischer Rationierung

Irans Präsident Massud Peseschkian warnte diese Woche vor einer drastischen Rationierung der Wasserversorgung, sollte es bis zum kommenden Monat keinen Regen geben. Im Falle einer anhaltenden Trockenperiode erwäge er sogar eine Evakuierung der Hauptstadt Teheran mit rund 15 Millionen Einwohnern.

Beobachtern zufolge ist eine solche Evakuierung jedoch eine rhetorische Ankündigung ohne konkretes Umsetzungspotenzial. Die Verlegung der Hauptstadt würde Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, da sämtliche zentralen Behörden sowie die Arbeitsplätze der Mehrheit der Bevölkerung in Teheran liegen. Ein Umzug wäre daher für die meisten Teheraner kaum möglich.