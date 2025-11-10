t-online - Nachrichten für Deutschland
Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy wird aus Gefängnis entlassen

Eilmeldung
Sahra Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück

Frankreichs Ex-Präsident
Sarkozy wird aus Gefängnis entlassen

Von t-online
10.11.2025 - 13:51 Uhr
imago images 0837896677Vergrößern des Bildes
Nicolas Sarkozy bei Haftantritt: Nun kommt er wieder frei. (Quelle: IMAGO/Abdullah Firas/ABACA)
Erst vor drei Wochen hatte Frankreichs Ex-Präsident eine fünfjährige Haftstrafe angetreten. Nun kommt er wieder frei.

Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy kommt nach rund drei Wochen Haft wieder unter Auflagen aus dem Gefängnis. Ein Pariser Gericht stimmte am Montag einem Antrag des 70-Jährigen auf vorläufige Haftverschonung zu. Es ordnete allerdings strenge Auflagen an. Die Richter verboten ihm unter anderem, den amtierenden Justizminister Gérald Darmanin zu treffen und das Land zu verlassen.

Er darf nun das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten.

Sarkozy hatte zuvor eine fünfjährige Haftstrafe wegen krimineller Verschwörung im Zusammenhang mit illegaler Wahlkampffinanzierung aus Libyen erhalten. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 an der Staatsspitze Frankreichs stand, hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und Berufung eingelegt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters
