Filterzigaretten: Kommt jetzt ein Verbot?

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy wird aus Gefängnis entlassen

Von t-online Aktualisiert am 10.11.2025 - 13:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nicolas Sarkozy bei Haftantritt: Nun kommt er wieder frei. (Quelle: IMAGO/Abdullah Firas/ABACA)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst vor drei Wochen hatte Frankreichs Ex-Präsident eine fünfjährige Haftstrafe angetreten. Nun kommt er wieder frei.

Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy kommt nach rund drei Wochen Haft wieder unter Auflagen aus dem Gefängnis. Ein Pariser Gericht stimmte am Montag einem Antrag des 70-Jährigen auf vorläufige Haftverschonung zu. Es ordnete allerdings strenge Auflagen an. Die Richter verboten ihm unter anderem, den amtierenden Justizminister Gérald Darmanin zu treffen und das Land zu verlassen.

Er darf nun das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten.