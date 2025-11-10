Frankreich Ex-Präsident Sarkozy verlässt Gefängnis unter Auflagen

Von dpa Aktualisiert am 10.11.2025

Sarkozy ist nach drei Wochen Haft wieder zu Hause. (Quelle: Christophe Ena/AP/dpa/dpa-bilder)

Als erster ehemaliger Staatschef in der jüngeren französischen Geschichte musste er hinter Gitter. Nun kommt Sarkozy auf freien Fuß. Doch ist er damit aus dem Schneider?

Begleitet von einem großen Medienrummel hat Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy das Pariser Gefängnis La Santé am Nachmittag nach knapp drei Wochen Haft verlassen. Eine Polizeikolonne begleitete das Fahrzeug mit dem ehemaligen Staatschef auf dem Weg zu dessen Haus im schicken 16. Arrondissement in der Hauptstadt.

Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der in der Libyen-Affäre zu fünf Jahren Haft verurteilte 70-Jährige seinen Berufungsprozess unter Auflagen in Freiheit abwarten darf. Das Verfahren startet voraussichtlich im Frühjahr.

In einem einmaligen Vorgang war Sarkozy im Oktober per Haftbefehl ins Gefängnis gekommen. In der Affäre um mutmaßliche Wahlkampfgelder aus Libyen hatte ein Pariser Strafgericht ihn wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Dabei ordnete das Gericht an, die Strafe vorläufig zu vollstrecken, obwohl der Konservative in Berufung ging. Noch nie erhielt ein früheres Staatsoberhaupt in der jüngeren französischen Geschichte eine so harte Strafe.

Justizaufsicht statt Zelle

Knapp drei Wochen lang musste Sarkozy daraufhin in dem Pariser Gefängnis La Santé verbringen. Untergebracht war er in einem isolierten und besonders geschützten Bereich, jedoch in einer normalen, schlichten Zelle. Postwendend hatten die Anwälte des Konservativen beantragt, dass der 70-Jährige wieder aus dem Gefängnis kommt. Dem wurde nun stattgegeben.

Zu dem Gerichtsentscheid über seine Freilassung im Pariser Justizpalast war Sarkozy mit seinen Anwälten per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet worden. In dunkelblauer Anzugjacke, Pulli und Hemd nahm er an dem Gerichtstermin teil. "Es ist hart, es ist sehr hart, das gilt sicherlich für alle Häftlinge, ich würde sogar sagen, dass es zermürbend ist", sagte Sarkozy am Ende, als er zu seiner kurzen Zeit hinter Gittern gefragt wurde. Im Gericht wohnte neben anderen Familienmitglieder Ehefrau Carla Bruni der Verhandlung bei.

Zu den Auflagen, die das Berufungsgericht mit Sarkozys Freilassung aus dem Gefängnis verband, gehört, dass der Ex-Präsident Frankreich nicht verlassen darf. Außerdem wurde ein Kontaktverbot mit Prozessbeteiligten verhängt sowie mit Justizminister Gérald Darmanin. Dieser hatte Sarkozy, der sein früherer politischer Mentor war, in der Haft besucht und damit die Kritik auf sich gezogen. Darmanin hatte den Besuch vorab damit begründet, dass er gucken wollte, ob die Sicherheitsbedingungen angemessen sind.

Wollte "Sarko" Gelder aus Libyen beschaffen?