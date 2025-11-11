Gerüchte kommen auf Wo ist Sergej Lawrow?
Sergej Lawrow soll sich mit Wladimir Putin zerstritten haben. Der Kreml sieht sich zu einer Reaktion gezwungen. Denn es gibt zahlreiche Spekulationen.
Seit Tagen fehlt vom russischen Außenminister Sergej Lawrow jede Spur, mehrere öffentliche Auftritte wurden abgesagt. Das öffnet Raum für Spekulationen. Lawrow soll beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Ungnade gefallen sein, heißt es in diversen Medien, auf Social Media folgten schnell weitere Gerüchte.
Die Spekulationen erreichten ein solches Ausmaß, dass sich der Kreml nun wiederholt gezwungen sah, darauf zu reagieren. Nachdem Regierungssprecher Dmitri Peskow am Freitag bereits erklärt hatte, diese Gerüchte hätten "nichts mit der Wirklichkeit gemein", stellte er am Montag erneut klar: "All diese Berichte sind absolut falsch."
Die Spekulationen hörten damit allerdings nicht auf. Es kursieren weiterhin Gerüchte, er trage die Schuld am geplatzten Treffen von Putin mit Donald Trump, er habe keine Lust mehr auf seinen Job oder sei schlicht zu alt. Andere behaupten, Putins Tochter stecke hinter der Degradierung. Auch Namen für mögliche Nachfolger kursieren bereits. Ein Überblick über die Gerüchte.
Reagierte Putin auf ein Telefonat mit Rubio?
Die gängigste Erzählung lautet, dass Putin unzufrieden mit Lawrows Verhandlungen mit dessen US-Amtskollegen Marco Rubio gewesen sei und ihn deshalb vom Amt des Außenministers entfernt habe. Nach einem Telefonat von Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump sollten die beiden Außenminister Details für ein Treffen der Staatschefs in der ungarischen Hauptstadt Budapest klären.
Doch nach einem Telefonat von Lawrow mit Rubio platzte das Treffen schließlich, und die USA verhängten erstmals in Donald Trumps Amtszeit schwerwiegende Sanktionen gegen Russland. Angeblich soll Putin darüber verärgert gewesen sein.
So berichtet die "Financial Times" von einem angespannten Telefonat zwischen Rubio und Lawrow, bei dem russische Offizielle von Lawrows Unnachgiebigkeit überrascht gewesen seien. Eine beteiligte Person erklärte der Zeitung: "Lawrow ist sichtlich müde und scheint zu denken, er habe Besseres zu tun, als sich mit den Vereinigten Staaten zu treffen oder mit ihnen zu verhandeln, was auch immer Präsident Putin wollen mag."
Lawrow habe durch zu hohe Forderungen angeblich das Treffen zum Platzen gebracht. Das soll Putins Interessen widersprochen haben. Der russische Telegram-Kanal "Nezygar" berief sich auf anonyme Quellen, die aussagten, Putin habe nach dem Telefonat mit Rubio ein "ernstes Gespräch" mit Lawrow geführt.
"Lawrow war auf den Dialog mit Rubio unvorbereitet und führte ihn in einer äußerst angespannten Weise, indem er sich weigerte, mit dem Außenminister zu diskutieren", heißt es dort. Womöglich habe der Außenminister die Vorgaben des Kremls zu einem harten Verhandeln zu wörtlich genommen.
Mehrere wichtige Termine abgesagt
Klar ist, dass Lawrow seit dem Telefonat nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und bedeutende Auftritte abgesagt hat. So fehlte er am vergangenen Mittwoch als einziges Mitglied bei einer Sitzung des Sicherheitsrates, in der Putin das Militär anwies, sich auf eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests vorzubereiten. Allerdings berichtet die Wirtschaftszeitung "Kommersant", dass die Abwesenheit "koordiniert" gewesen sei.
Außerdem wurde bekannt, dass Lawrow nicht die russische Delegation zum anstehenden G20-Gipfel in Südafrika anführen soll – obwohl er seit der Invasion der Ukraine an jedem G20-Treffen teilgenommen hat. Ihn vertritt nun Maxim Oreschkin, der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung. Bereits im Vormonat reiste er nicht zum Gipfeltreffen der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (Asean), obwohl er auch dort in den vergangenen Jahren stets die russische Delegation angeführt hatte.
Seitdem veröffentlichte er lediglich drei vergleichsweise unbedeutende offizielle Erklärungen: Ein kurzes Grußwort für eine Freiwilligengruppe, die an den diesjährigen Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs beteiligt war, sowie eine Kondolenzbotschaft zum Tod eines prominenten Fernsehmoderators und die Gratulation zum 60. Geburtstag eines ehemaligen Gesundheitsministers.
Gerüchte über freiwilligen Lawrow-Rückzug
Doch es gibt auch andere Gerüchte zu Lawrows Rückzug in den vergangenen Wochen. So soll er sich laut dem Telegram-Kanal "Nezygar" nach der "Financial Times"-Berichterstattung vorübergehend selbst zurückgezogen haben, weil er gekränkt von den dortigen Aussagen gewesen sei. Er sei zwar nicht von Putin degradiert worden, habe aber gemerkt, dass er viele Gegner im Kreml habe, er sei müde.
So spekuliert auch der britische "Guardian", Lawrow werde im Kreml zunehmend als Relikt aus einer vergangenen Zeit betrachtet. Der 75-Jährige sei schlicht altersbedingt am Ende einer langen Karriere angelangt. Schließlich leitet er das Außenministerium bereits seit 21 Jahren.
Auch er selbst sei mit seiner aktuellen Rolle nicht mehr glücklich. So setze Putin mittlerweile mehr auf Soldaten und Spione als auf Diplomatie. Spätestens seit Beginn des Krieges in der Ukraine könne Lawrow kaum noch etwas bewirken. Ein Pflegen der Beziehung zum Westen sei nicht mehr möglich, die Arbeit im UN-Sicherheitsrat oder der OSZE seien keine wirksamen Instrumente mehr. Lawrows wichtigste Aufgabe sei es nun, Putins Vorgehen im Nachhinein zu verteidigen.
Ist Lawrow einfach krank?
Doch es gibt auch gegenteilige Auffassungen. Alexander Gabujew vom Carnegie Russia Eurasia Center sagte dem "Guardian", Lawrow scheine sich in den vergangenen Jahren mit immer größerer Entschlossenheit an die Macht geklammert zu haben.
Eine Erklärung für Lawrows Fernbleiben könne auch auch schlicht sein, dass er krank ist. Schließlich ist der Außenminister Kettenraucher und soll große Mengen an Alkohol trinken, berichtet der "Guardian". "Sein Grad an körperlicher Erschöpfung ist sehr deutlich sichtbar", sagt Gabujew. In der Vergangenheit gab es wiederholt Gerüchte über seinen schlechten Gesundheitszustand.
Ein weiteres Gerücht dreht sich um Putins Tochter Katerina Tichonowa. Laut seinem ehemaligen Redenschreiber Abbas Galljamow habe Tichonowa wiederholt mit ihrem Vater gesprochen und betont, "dass Lawrow die Dinge verschlimmere", sagte er dem russischen journalistischen YouTube-Kanal "Schiwoi Gwosd". Er trete zu aggressiv auf. Galljamow behauptet, die Tochter versuche, Putin dies schon länger zu vermitteln. Nun habe er angeblich Einsicht gezeigt.
Lawrow-Nachfolger werden gehandelt
Derweil kursieren bereits erste Namen für eine mögliche Nachfolge Lawrows. Eine logische Besetzung wäre Sergei Rjabkow, sein 65-jähriger Stellvertreter. Auch Igor Morgulov, der derzeitige Botschafter in China, wird dabei genannt, berichtet der "Guardian". Zudem soll der derzeitige Kremlsprecher Peskow Außenseiterchancen haben.
Immer wieder wird auch Kirill Dimitrijew genannt. Dimitrijew ist eigentlich Leiter des staatlichen russischen Anlagefonds und Sondergesandter für internationale Wirtschafts- und Investitionszusammenarbeit, reist aber bereits jetzt in Putins Auftrag um die Welt, um dessen Interessen zu vertreten. So war er bereits Teil von Russlands Delegation bei Gesprächen mit den USA in Saudi-Arabien.
Insbesondere zur Trump-Regierung pflegt er gute Beziehungen. Er war in diesem Jahr bereits mehrfach vor Ort, zuletzt traf er sich mit Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und überreichte Pralinen mit Putin-Zitaten als Gastgeschenk. Er gilt international dennoch als Leichtgewicht.
Allerdings handelt es sich bei all diesen Überlegungen lediglich um Gerüchte, die teilweise sehr abwegig erscheinen. Die kommenden Wochen müssen zeigen, wie Lawrows Position in Putins System wirklich aussieht.
