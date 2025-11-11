t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Ukrainischer Rückzug aus mehreren Dörfern im Süden

Krieg in der Ukraine
Ukrainischer Rückzug aus mehreren Dörfern im Süden

Von dpa
Aktualisiert am 11.11.2025 - 17:14 UhrLesedauer: 1 Min.
Ukraine-Krieg - SaporischschjaVergrößern des Bildes
Russische Truppen rücken nun auch von Nordosten in Richtung der Stadt Huljajpole im südukrainischen Gebiet Saporischschja vor. (Archivbild) (Quelle: -/Ukrinform/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Nach heftigem Artilleriebeschuss müssen sich ukrainische Truppen aus Dörfern bei Huljajpole zurückziehen. Andere Orte sind schwer umkämpft.

Im südukrainischen Gebiet Saporischschja hat die ukrainische Armee nach intensiven Kämpfen mit russischen Truppen fünf Dörfer preisgeben müssen. Nordöstlich der Stadt Huljajpole seien außerdem die Orte Jablukowe, Riwnopillja und Solodke schwer umkämpft, teilte die Heeresgruppe Süd auf Facebook mit. Der Rückzugsbefehl sei nach der "faktischen Zerstörung aller Unterstände und Befestigungen" nach intensivem Artilleriebeschuss erfolgt.

Zuvor hatten Militärbeobachter über einen russischen Durchbruch an diesem Frontabschnitt berichtet und die russische Armee die Eroberung mehrerer Orte für sich reklamiert.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Insbesondere in den ostukrainischen Gebieten Charkiw und Donezk weichen die ukrainischen Streitkräfte unter russischem Druck seit Monaten langsam, aber stetig zurück.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom