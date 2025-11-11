Lisa Müller will an die Weltspitze

Krieg in der Ukraine Ukrainischer Rückzug aus mehreren Dörfern im Süden

Von dpa Aktualisiert am 11.11.2025 - 17:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russische Truppen rücken nun auch von Nordosten in Richtung der Stadt Huljajpole im südukrainischen Gebiet Saporischschja vor. (Archivbild) (Quelle: -/Ukrinform/dpa/dpa-bilder)

Nach heftigem Artilleriebeschuss müssen sich ukrainische Truppen aus Dörfern bei Huljajpole zurückziehen. Andere Orte sind schwer umkämpft.

Im südukrainischen Gebiet Saporischschja hat die ukrainische Armee nach intensiven Kämpfen mit russischen Truppen fünf Dörfer preisgeben müssen. Nordöstlich der Stadt Huljajpole seien außerdem die Orte Jablukowe, Riwnopillja und Solodke schwer umkämpft, teilte die Heeresgruppe Süd auf Facebook mit. Der Rückzugsbefehl sei nach der "faktischen Zerstörung aller Unterstände und Befestigungen" nach intensivem Artilleriebeschuss erfolgt.

Zuvor hatten Militärbeobachter über einen russischen Durchbruch an diesem Frontabschnitt berichtet und die russische Armee die Eroberung mehrerer Orte für sich reklamiert.