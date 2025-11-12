Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern
Von dpa
Aktualisiert am 12.11.2025 - 14:59 UhrLesedauer: 1 Min.
Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
