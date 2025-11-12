t-online - Nachrichten für Deutschland
Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern

Selenskyj fordert zwei Minister zum Rücktritt auf

Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern
Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern

Von dpa
Aktualisiert am 12.11.2025 - 14:59 Uhr
Wolodymyr SelenskyjVergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert den Rücktritt mehrerer Minister. (Archivbild)
Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

Verwendete Quellen
  Nachrichtenagentur dpa
