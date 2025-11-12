Korruptionsskandal Ukrainische Energieministerin reicht Rücktritt ein

Von dpa Aktualisiert am 12.11.2025 - 16:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat ihren Rücktritt eingereicht. (Archivbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

Die Schmiergeldaffäre im Energiesektor in der Ukraine zieht immer weitere Kreise. Nun folgt eine ukrainische Ministerin der Rücktrittsaufforderung des Präsidenten.

Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat wegen eines Korruptionsskandals umgehend ihren Rücktritt eingereicht. "Ich bitte um die Annahme meines Rücktritts vom Posten des Energieministers der Ukraine", hieß es in einem von ihr veröffentlichten Rücktrittsgesuch auf Facebook.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Hryntschuk sowie Justizminister Herman Haluschtschenko zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Es sei eine Frage des Vertrauens.

Haluschtschenko war am Morgen bereits durch Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko von seinen Aufgaben entbunden worden.