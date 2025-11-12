t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAusland

Ukrainische Energieministerin reicht Rücktritt ein

Korruptionsskandal
Ukrainische Energieministerin reicht Rücktritt ein

Von dpa
Aktualisiert am 12.11.2025 - 16:47 UhrLesedauer: 1 Min.
Energieministerium in KiewVergrößern des Bildes
Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat ihren Rücktritt eingereicht. (Archivbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Schmiergeldaffäre im Energiesektor in der Ukraine zieht immer weitere Kreise. Nun folgt eine ukrainische Ministerin der Rücktrittsaufforderung des Präsidenten.

Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat wegen eines Korruptionsskandals umgehend ihren Rücktritt eingereicht. "Ich bitte um die Annahme meines Rücktritts vom Posten des Energieministers der Ukraine", hieß es in einem von ihr veröffentlichten Rücktrittsgesuch auf Facebook.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Hryntschuk sowie Justizminister Herman Haluschtschenko zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Es sei eine Frage des Vertrauens.

Haluschtschenko war am Morgen bereits durch Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko von seinen Aufgaben entbunden worden.

Die Ukraine wird von einem millionenschweren Schmiergeldskandal erschüttert. Dabei soll es nicht nur um Zahlungen im Energiesektor, sondern auch im für die Verteidigung des Landes wichtigen Rüstungsbereich gegangen sein.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom