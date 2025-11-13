"Schlechte Einflüsterungen" Polnischer Präsident verweigert Ernennung von Richtern

In Polen gibt es Streit zwischen der Regierung und dem Präsidenten. Karol Nawrocki will 46 Richter nicht ernennen.

Polens rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki hat die Ernennung von 46 neuen Richtern verweigert. In einem Post auf X unterstellte er den nominierten Juristen, das polnische Rechts- und Verfassungssystem infrage zu stellen und auf "schlechte Einflüsterungen des Justizministers" zu hören.

"Wenn die Ernennung das Vorrecht des Präsidenten ist, kann er diese Ernennung auch ablehnen", schrieb er in Warschau. Nawrocki drohte damit, in seiner ganzen fünfjährigen Amtszeit keine neuen Richter zu ernennen, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldete.

Die Beförderungen und Nachbesetzungen finden unter der Ägide des liberalen Justizministers Waldemar Zurek statt. Dieser versucht, Einschränkungen am polnischen Rechtssystem unter der früheren rechten PiS-Regierung zurückzudrehen. Die PiS hatte deshalb bis 2023 im Dauerkonflikt mit der Europäischen Union gelegen, weil Brüssel die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sah. Der EU-Kritiker Nawrocki ist zwar nicht PiS-Mitglied, sondern parteilos, lehnt aber Zurecks Reform ab.

