Polnischer Präsident Nawrocki lehnt 46 Richter ab

"Schlechte Einflüsterungen"
Polnischer Präsident verweigert Ernennung von Richtern

Von dpa
Aktualisiert am 13.11.2025 - 04:18 UhrLesedauer: 1 Min.
Der polnische Präsident Karol Nawrocki stellt sich bei der Ernennung von Richtern quer. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Aleksander Kalka/imago)
In Polen gibt es Streit zwischen der Regierung und dem Präsidenten. Karol Nawrocki will 46 Richter nicht ernennen.

Polens rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki hat die Ernennung von 46 neuen Richtern verweigert. In einem Post auf X unterstellte er den nominierten Juristen, das polnische Rechts- und Verfassungssystem infrage zu stellen und auf "schlechte Einflüsterungen des Justizministers" zu hören.

"Wenn die Ernennung das Vorrecht des Präsidenten ist, kann er diese Ernennung auch ablehnen", schrieb er in Warschau. Nawrocki drohte damit, in seiner ganzen fünfjährigen Amtszeit keine neuen Richter zu ernennen, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldete.

Die Beförderungen und Nachbesetzungen finden unter der Ägide des liberalen Justizministers Waldemar Zurek statt. Dieser versucht, Einschränkungen am polnischen Rechtssystem unter der früheren rechten PiS-Regierung zurückzudrehen. Die PiS hatte deshalb bis 2023 im Dauerkonflikt mit der Europäischen Union gelegen, weil Brüssel die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sah. Der EU-Kritiker Nawrocki ist zwar nicht PiS-Mitglied, sondern parteilos, lehnt aber Zurecks Reform ab.

Regierung spricht von Kompetenzüberschreitung

Für die Regierung sagte Sprecher Adam Szłapka, mit der Weigerung überschreite Nawrocki seine Kompetenz. Auch der ehemalige Vorsitzende des polnischen Verfassungsgerichts, Andrzej Zoll, erläuterte, die Ernennung von Richtern durch den Staatschef sei eine Formalie. Dieser habe nicht das Recht, die Nominierungen zu überprüfen, sagte Zoll dem Portal "Onet". Justizminister Zurek forderte, der Präsident solle seine Weigerung begründen. Eine solche Entscheidung sollte ein Verwaltungsakt sein, den man vor Gericht anfechten könne, sagte er PAP zufolge.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
