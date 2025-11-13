Terrorismus Von Bataclan bis heute: Wie sich Terror in Europa verändert

Von dpa Aktualisiert am 13.11.2025 - 04:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Auch zehn Jahre später sind die Spuren der Anschläge vom November 2015 in Frankreich noch deutlich sichtbar. (Archivbild) (Quelle: picture alliance / dpa/dpa-bilder)

Zehn Jahre ist die Terrornacht vom 13. November in Paris mit 130 Toten her. Wie sieht islamistischer Terrorismus in Europa heute aus? Von jungen Verdächtigen, Messern und geografischen Verschiebungen.

Es war ein Schock für Frankreich und ganz Europa: Am 13. November 2015 töteten Islamisten innerhalb weniger Stunden 130 Menschen im Großraum Paris und verletzten 350 weitere. Im Konzertsaal "Bataclan" richteten sie ein Blutbad an, in Bars und Restaurants verbreiteten sie Angst und Schrecken. Zehn Jahre später sitzen die Anschläge, die die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte, Frankreich noch immer in den Knochen; die Terrorgefahr bleibt präsent. Doch das Gesicht des islamistischen Terrorismus in West- und Zentraleuropa hat sich seitdem stark verändert. Ein Überblick:

Mehr Einzeltäter statt Gruppen

Laut dem jüngsten Lagebericht von Europol zu Terrorismus in der Europäischen Union wurden im vergangenen Jahr die allermeisten islamistischen Anschläge von Einzeltätern ausgeführt. Auch Terrorexperte Peter Neumann beobachtet diesen Trend: "Vor zehn Jahren hatten wir ja richtige Netzwerke, die sich über Monate hinweg organisiert haben, die miteinander kommuniziert haben, die zum Teil dann natürlich auch nach Syrien gegangen sind, sich dort haben ausbilden lassen, dann zurückgeschickt wurden. Es war alles recht professionell."

Heute hingegen gebe es fast ausschließlich sehr lockere Netzwerke und in den meisten Fällen Einzeltäter, die sich im Internet radikalisierten. Teils schlügen diese auch auf eigene Faust zu und hofften, dass Terrornetzwerke ihre Tat später für sich beanspruchen würden. "Die Strategieänderung hat deswegen stattgefunden, weil das eben der IS nicht mehr schafft, in Europa solche Netzwerken zu organisieren", meint der Professor für Sicherheitsstudien am Londoner King"s College.

Messer statt Bombe

Die Tatwaffen sind mittlerweile oft einfachere. Messer kommen laut Neumann nun wohl am häufigsten zum Einsatz. Auch werde immer wieder versucht, mit Fahrzeugen in Menschenmengen zu fahren. Islamismusexperte Petter Nesser von der BI Norwegian Business School gibt allerdings zu bedenken, dass Dschihadisten auch weiterhin Anschläge mit Bomben planten, diese aber im Zeitraum 2019 bis 2024 deutlich häufiger vereitelt worden wären als Anschlagspläne mit Messern oder Pistolen.

Kleinere Angriffe statt Massenschlag