Vizekanzler in China - Der diplomatische Drahtseilakt

Vizekanzler Klingbeil reist als erster schwarz-roter Minister nach China. Es gebe einiges zu klären, sagt er.

Es ist kompliziert - so kann man die politische Beziehung zwischen Deutschland und China wohl am ehesten zusammenfassen. Das Verhältnis ist belastet, in außenpolitischen wie wirtschaftlichen Fragen. Gerade erst hat der deutsche Außenminister einen geplanten Besuch in Peking nach diplomatischem Eklat verschoben.

So reist nun kein Kanzler oder Außenminister zum Antrittsbesuch der schwarz-roten Bundesregierung nach Peking, sondern Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil. "Wir sollten nicht über China reden, sondern mit China reden", begründet er das im Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein wichtiger internationaler Akteur: Es gibt viele Probleme auf dieser Welt, die wir nur mit China zusammen lösen können."

Der SPD-Chef fliegt zum deutsch-chinesischen Finanzdialog, einem regelmäßigen Treffen der Finanzminister beider Länder. "Ich erwarte auch, dass wir einige Dinge dann klären mit der chinesischen Seite", sagt er vor der Reise. Es dürfte Klingbeils erste diplomatische Bewährungsprobe sein.

Drahtseilakt eins: Die Absage von Außenminister Wadephul

Eigentlich sollte Außenminister Johann Wadephul der erste Vertreter der Regierung von Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) in China sein. Doch in letzter Minute sagte Wadephul seine Reise ab. Die chinesische Seite hatte ihm nur ein Treffen mit seinem Amtskollegen Wang Yi zugesagt - zu wenig aus Sicht des Deutschen. Gleichzeitig kamen aus Peking deutliche Töne gegen Wadephuls wiederholt kritische Äußerungen zur chinesischen Taiwan-Politik.

Auch ein klärendes Telefonat schaffte offenkundig nicht alles aus der Welt: Laut chinesischem Außenamt warnte Wang sein Gegenüber darin, von "Mikrofon-Diplomatie" und unbegründeten Anschuldigungen abzusehen. Gelingt es Vizekanzler Klingbeil in dieser angespannten Situation, den richtigen Ton zu treffen? Er reise in enger Abstimmung mit Außenminister und Kanzler, betont er.

Drahtseilakt zwei: Machtstreben und Menschenrechte

Deutsche Top-Politiker bewegen sich bei Besuchen in China diplomatisch immer auf dünnem Eis. Lehrmeister aus dem Westen mag man dort nicht. Doch zugleich gibt es Themen, die ein deutscher Politiker nicht unausgesprochen lassen kann. In der Volksrepublik werden immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen kritisiert, außerdem müssen sich westliche Gäste meist zur Taiwan-Frage verhalten.

China zählt Taiwan zu seinem Territorium, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine demokratisch gewählte Regierung hat. In Peking zieht man Parallelen zur deutschen Wiedervereinigung - schließt aber auch einen Militäreinsatz nicht aus. Beinahe täglich trainiert Chinas Volksbefreiungsarmee mit Kriegsschiffen und Kampfjets vor Taiwan.

Aus Diplomatenkreisen ist zu hören, dass das Thema bei Terminen mit ausländischen Gästen zuletzt deutlicher auf den Tisch kam. So ist wohl auch die Reaktion auf Wadephuls Äußerung zu erklären, der im Grunde eine bekannte Haltung der Bundesregierung formuliert hatte.