"Phase 0" Bereitet Russland den Boden für einen Angriff aufs Baltikum?

Von t-online , wan Aktualisiert am 14.11.2025 - 07:40 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Soldaten beim Training (Archivbild): Könnte dem Baltikum ein ähnliches Schicksal drohen wie der Ukraine? (Quelle: IMAGO/Dmitry Yagodkin/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland macht den baltischen Staaten schwere Vorwürfe. Das amerikanische Forschungsinstitut ISW sieht Parallelen zum Ukraine-Krieg.

Das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) sieht Anzeichen für eine Vorbereitung eines militärischen Konflikts zwischen Russland und dem Baltikum. In einer Analyse gehen die Wissenschaftler des Instituts davon aus, dass Russland eine "Phase 0" begonnen habe. Ein direkter Angriff stehe aber nicht bevor.

Ein militärischer Angriff auf die baltischen Staaten wäre – anders als die Invasion der Ukraine – ein direkter Angriff auf die Nato. Experten wie von GIS, einer Firma für globale Risikoeinschätzungen, sehen schon länger die Möglichkeit einer russischen Invasion. "Jüngste Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Russland einen Angriff auf die Nato vorbereitet, obwohl der Krieg in der Ukraine noch andauert", hieß es in einer Einschätzung der Firma im Juli.

In einer "Phase 0" werden Maßnahmen ergriffen, die entweder einen Konflikt verhindern sollen oder aber einen Konflikt mit dem Aufbau von Netzwerken und Desinformationskampagnen vorbereiten. Nach Ansicht des ISW gibt es Parallelen zwischen den jüngsten Aussagen des russischen Außenministers Sergej Lawrow und einer russischen Desinformationskampagne vor dem Überfall auf die Ukraine.

ISW: Lawrow führt Narrative zusammen

So habe Lawrow am 11. November in einem Interview mit Reportern russischer Medien gleich mehrfach Redewendungen verwendet, die schon zuvor von russischer Seite über kremlfreundliche Propagandakanäle auf der Plattform Telegram und in weiteren sozialen Medien verbreitet wurden. Der Minister beschuldigte die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland "russlandfeindlich" zu sein, dass russischsprachige Bewohner diskriminiert und Abkommen mit Russland missachtet würden. Welche Abkommen gemeint waren, sagte er nicht. Er nannte die baltischen Staaten "Marionetten Großbritanniens" und deutete an, dass die Länder weniger Europa als vielmehr Russland zugehörig seien.

Lawrow bezeichnete die baltischen Staaten außerdem als Bedrohung für Russland und behauptete, dass "einige Persönlichkeiten" in der Europäischen Union die baltischen Staaten "anstacheln", indem sie andeuten, dass das Gebiet Kaliningrad "dem Erdboden gleichgemacht" werden könnte. "Der Kreml hat bereits zuvor ähnliche Informationslinien gegen die baltischen Staaten verwendet, aber es ist bemerkenswert, dass Lawrow sie alle zusammen in einer einzigen Erklärung präsentiert hat", so das ISW.

Parallelen zu Anschuldigungen gegen Ukraine

Die Anschuldigungen ähneln denen, die Russland gegen die Ukraine sowohl beim Angriff auf die Krim 2014 als auch bei der Invasion 2022 verwendete. Russland hatte der Ukraine wiederholt wahrheitswidrig vorgeworfen, von einem Naziregime beherrscht zu werden. Der Kreml behauptete auch mehrmals, dass man die Region Donbass "befreien" wolle. Als Grund wurde angegeben, dass die russisch sprechende Bevölkerung verfolgt werde. Zudem warf Russland der Ukraine vor, ein Sprungbrett der Nato sein zu wollen. Die Ukraine war zu diesem Zeitpunkt nicht in Beitrittsverhandlungen mit der Nato.