"Unerlaubte Fracht" Iran kapert Tanker von Firma eines deutschen Unternehmers

Von t-online 15.11.2025 - 23:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Gruppe von Öltankern wartet bei Sonnenuntergang vor einem Hafen. Der Iran hat erneut ein Schiff gekapert. (Symbolbild) (Quelle: Juan Carlos Hernandez)

Ein Schiff ist auf dem Weg nach Singapur vom Iran festgesetzt worden. Es wird von der Firma eines deutschen Unternehmers betrieben.

Der Iran hat ein Schiff beschlagnahmt, das von einer Firma eines deutschen Unternehmers betrieben wird. Der Öltanker "Talara" war auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Singapur. Er habe "unerlaubte Fracht" hieß es in einer Erklärung der Iranischen Revolutionsgarden. Die Erklärung wurde am Samstag im Staatsfernsehen verlesen. Details zu den Vorwürfen wurden nicht genannt. Der Tanker soll mit schwefelreichem Gasöl beladen sein.

Aus Kreisen der US-Regierung und von für die Sicherheit der Schifffahrt zuständigen Stellen hieß es bereits am Freitag, dass iranische Kräfte den Tanker abgefangen und in iranische Hoheitsgewässer geleitet hätten. Die "Talara" wird von der zyprischen Firma Columbia Shipmanagement betrieben, deren Vorstandsvorsitzender der deutsche Unternehmer Heinrich Schoeller ist. Eigner des Schiffes ist die zyprische Pasha Finance.

Schoeller hatte das Unternehmern 1978 auf Zypern gegründet und sie zu einem der größten Schiffsbetreiber auf der Insel gemacht. Er rief auch die Schoeller Holdings ins Leben, die ebenfalls von Zypern aus neben Schiffen mehrere Hotels und Restaurants betreibt. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen weltweit 14.000 Mitarbeiter. Columbia Shipmanagement teilte mit, der Kontakt zur "Talara" sei am Freitagmorgen abgerissen, als sich das Schiff etwa 20 Seemeilen vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate befunden habe.

Letzte Beschlagnahme war 2024

Es ist die erste Beschlagnahme eines Tankers durch den Iran seit den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran im Juni. Seit der zwölftägigen israelischen Bombardierung, an der sich auch die USA beteiligten, hatte der Iran seine militärischen Aktivitäten in der Region eingeschränkt.