Chinesische Schiffe dringen in Gewässer japanischer Inseln ein

Vorfall nahe Senkaku-Inseln
Chinesische Küstenwache fährt in japanisch kontrollierte Gewässer

Von reuters
16.11.2025 - 04:41 UhrLesedauer: 1 Min.
Chinesisches Marine-Überwachungsschiff und ein Schiff der japanischen Küstenwache: Um die Senkaku-Inseln gibt es zwischen Japan und China Streit.
Chinesisches Marine-Überwachungsschiff und ein Schiff der japanischen Küstenwache: Um die Senkaku-Inseln gibt es zwischen Japan und China Streit. (Quelle: Kyodo/reuters)
Ein erneuter Zwischenfall um die von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln verschärft die Spannungen zwischen Tokio und Peking Chinas Küstenwache drang in die Gewässer des Archipels ein.

Schiffe der chinesischen Küstenwache sind am Sonntag in die Gewässer der von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln eingedrungen, Das hat die Spannungen mit Tokio weiter verschärft. Die chinesische Küstenwache sprach von einer Patrouille zur "Durchsetzung von Rechten". Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind angespannt, seit die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi eine militärische Reaktion ihres Landes auf einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan nicht ausgeschlossen hatte.

Takaichi hatte am 7. November im Parlament gesagt, dass ein hypothetischer chinesischer Angriff auf das demokratisch regierte Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte. Die Äußerungen lösten eine scharfe Reaktion in Peking aus, das eine Zurücknahme der Aussage forderte. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Die Regierung in Taipeh weist die Souveränitätsansprüche Pekings zurück.

Seit den Äußerungen Takaichis hat China den Druck auf Japan erhöht. Der chinesische Generalkonsul in Osaka sagte, "wer den Kopf herausstreckt, dem wird er abgeschlagen", woraufhin Tokio formellen Protest einlegte. Peking bestellte zudem erstmals seit mehr als zwei Jahren den japanischen Botschafter ein. Am Freitag warnte China seine Bürger vor Reisen nach Japan, woraufhin drei chinesische Fluggesellschaften kostenlose Stornierungen anboten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Internationale Politik

