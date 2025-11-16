Innenministerin greift durch "Die Migration ist außer Kontrolle geraten"

Von t-online, jha 16.11.2025 - 07:34 Uhr

Shabana Mahmood: Die britische Innenministerin setzt auf Abschreckung (Quelle: IMAGO/Thomas Krych/imago)

Seit Monaten treibt der Rechtspopulist Nigel Farage die Labour-Regierung besonders beim Thema Migration vor sich her. Jetzt verkündet die Innenministerin einen Kurswechsel.

Großbritannien hat eine tiefgreifende Reform seines Asylsystems angekündigt. Innenministerin Shabana Mahmood will am Montag im Parlament die wohl umfassendste Änderung seit Jahrzehnten vorstellen. Der britischen "Sunday Times" erklärte sie: "Ich werde Großbritanniens goldenen Pass für Asylbewerber abschaffen".

Die Reformen sollen künftig nur für neu einreisende Migranten gelten. Asylbewerber, die arbeiten könnten, dies aber nicht tun, sollen keine staatlichen Leistungen wie Unterkunft oder finanzielle Hilfen mehr erhalten. Auch bei Straftaten soll der Anspruch auf Unterstützung entfallen. Die gesetzliche Pflicht zur Asyl-Unterstützung aus dem Jahr 2005 soll gestrichen werden. "Wir wollen, dass sie arbeiten", erklärte Mahmood.

Wesentliche Neuerung ist auch, dass der bisher fünf Jahre geltende Flüchtlingsstatus künftig auf 30 Monate befristet werden soll. Dieser Schutz soll regelmäßig überprüft werden. Migranten müssten in ihre Herkunftsländer zurückkehren, sobald diese als sicher gelten. Eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis soll erst nach 20 statt bisher fünf Jahren möglich sein. Wer illegal ins Land gelangt oder mit abgelaufenem Visum einen Asylantrag stellt, soll damit von einem dauerhaften Bleiberecht weitgehend ausgeschlossen werden.

Anstieg der Asylanträge in Großbritannien

Die Reformpläne der Labour-Regierung folgen auf einen deutlichen Anstieg der Asylzahlen. Laut Regierungsangaben wurden bis Juni dieses Jahres rund 111.000 Asylanträge gestellt. Insgesamt erhielten im vergangenen Jahr bis März 2025 mehr als 170.000 Menschen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.

Innenministerin Mahmood sagte der "Sunday Times": "Ich sehe ein System, das ungerecht ist und unsere Gemeinden unter Druck setzt." Großbritanniens großzügige Regeln würden Migranten anziehen, die durch die EU reisen würden, um in Nordfrankreich Boote zu besteigen. Mit den neuen Regeln wolle sie an diese Menschen signalisieren: "Diese Reise lohnt sich nicht".

Nach dänischem Vorbild soll das Asylsystem abschreckender wirken. In Dänemark hat sich die Zahl der Asylanträge nach einer Verschärfung der Regeln auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren verringert. Mahmood plant außerdem eine Debatte über die Artikel 3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die bisher Abschiebungen oft verhinderten.

Reformdruck durch Rechtspopulisten

Die Regierung von Premierminister Keir Starmer steht wegen schlechter Umfragewerte stark unter Druck. Die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage führt derzeit deutlich in den Umfragen. Starmer hatte zuletzt betont, er werde das "Experiment der offenen Grenzen" beenden und illegale Migration stoppen. Die nächste Wahl in Großbritannien ist für 2029 angesetzt.