Umbruch in Spanien? Plötzlich verehren sie wieder den Diktator

Von afp Aktualisiert am 17.11.2025 - 07:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Junge Rechtsextreme marschieren in Madrid: In Spanien hat der Frankismus wieder neue Anhänger. (Quelle: Fernando Sánchez/dpa)

In Spanien jährt sich der 50. Todestag von Diktator Francisco Franco. Unter Jugendlichen scheint der Gewaltherrscher gerade viele neue Anhänger zu finden.

Diktator Francisco Franco herrschte über Spanien jahrzehntelang mit Gewalt – trotzdem wird er 50 Jahre nach seinem Tod bei Spaniens Jugend wieder populär. "Unter Franco war alles besser" ist in Online-Netzwerken inzwischen zu einem geflügelten Wort geworden. Der Spruch steht für eine frustrierte Generation, die in der Schule wenig über die Diktatur gelernt hat und empfänglich für systemkritische Strömungen ist.

Der rechtsgerichtete General Francisco Franco war als Sieger aus dem spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 hervorgegangen, in dem Hunderttausende Menschen getötet wurden. Er regierte das Land fast 40 Jahre lang mit harter Hand bis zu seinem Tod am 20. November 1975, also vor fast genau 50 Jahren.

Experten zufolge sind viele Heranwachsende leichte Opfer für rechte Propaganda, weil sie kaum etwas über die faschistische Unterdrückung ihrer Eltern und Großeltern wissen. Cristina Luz García ist Geschichtslehrerin an einer Schule in Madrid und kennt das Problem genau: Manche ihrer Schüler wiederholten einfach im Internet aufgeschnappte "Mythen" und "Phrasen, die eng mit dem Regime und der Franco-Propaganda verbunden sind", berichtet sie. Diese Jugendlichen hätten weder "tiefe Kenntnisse über die Person Franco" noch über "die negativen Folgen von 36 Jahren Folter und Freiheitsentzug".

Sozialisten nicht mehr beliebteste Partei bei jungen Spaniern

Das Einnehmen von Pro-Franco-Positionen sei zudem für manche Schülerinnen und Schüler "eine Möglichkeit, sich den Lehrern zu widersetzen oder eine andere Meinung zu vertreten", mutmaßt Luz García. "Das ist ja etwas sehr Reizvolles in der Pubertät."

Franco habe Stauseen bauen lassen, den wirtschaftlichen Wohlstand gesichert und ein Sozialsystem geschaffen, zählen Verehrer angebliche Leistungen des Diktators auf. Laut einer im Vorfeld des 50. Jahrestags von Francos Tod veröffentlichten Umfrage des nationalen Meinungsforschungsinstituts CIS sagten zwar gut 65 Prozent der Spanier, dass die Franco-Diktatur "schlecht" oder "sehr schlecht" war. Mehr als 21 Prozent der Befragten finden sie aber "gut" oder sogar "sehr gut".