Amazonas im Stress – «auch in Berlin spürbar»

Nach Angaben der Denkfabrik World Resources Institute belaufen sich die jährlichen illegalen Goldströme mittlerweile auf mehr als 30 Milliarden Dollar. Der Goldpreis ist in den vergangenen 20 Jahren sprunghaft angestiegen.

Im Amazonasgebiet verursacht der Goldabbau Umweltorganisationen zufolge erhebliche Schäden, auch weil zur Trennung von Gold und Erz oft Quecksilber eingesetzt wird. Dies verschmutzt das Wasser und schädigt Fische, Bäume und die lokale Bevölkerung – etwa am Nervensystem.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will die Entwaldung bis 2030 stoppen. Die Abholzung ging unter ihm laut MapBiomas im vergangenen Jahr um 32 Prozent zurück. Trotz des Rückgangs ist Brasilien vom Ziel der "Null-Abholzung" noch weit entfernt.

18 Fußballfelder pro Minute weg

Im vergangenen Jahr ist der Denkfabrik World Resources Institute (WRI) zufolge noch immer in jeder Minute eine Fläche tropischen Regenwaldes so groß wie 18 Fußballfelder verloren gegangen. Erstmals waren Feuer mit fast 50 Prozent der Hauptgrund für die Zerstörung der tropischen Wälder. Den Experten zufolge werden in tropischen Urwäldern die meisten Brände durch Menschen verursacht, etwa um Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung zu präparieren.

Fürs Weltklima sind das gleich doppelt schlechte Nachrichten: Je weniger Wälder, desto weniger Kohlenstoff können diese aufnehmen. Die Feuer setzen zusätzliche Emissionen frei: Nach WRI-Angaben waren dies im vergangenen Jahr 4,1 Gigatonnen Treibhausgase – das entspricht mehr als viermal den Emissionen des gesamten Luftverkehrs im Jahr 2023.

Vom Regenwald zur Savanne?

Heute seien bereits rund 17 Prozent der Waldfläche im Amazonas verloren, sagt Klimaforscher Rockström. Wenn man das System zu sehr belaste, werde es sich irreversibel zu einer Savanne entwickeln. "Wenn wir 1,5 Grad überschreiten, was wir sehr wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren tun werden, und wenn wir weiterhin Waldfläche verlieren, können wir nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten diesen Kipppunkt erreichen", so Rockström.