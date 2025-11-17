So viel Geld sollten Sie ansparen

Nach tödlichen Unruhen Todesstrafe für Bangladeschs Ex-Premierministerin Hasina

Von dpa Aktualisiert am 17.11.2025 - 11:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die frühere Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina (Archiv): Sie wurde zu Tode verurteilt. (Quelle: Christophe Ena/AP/dpa/dpa-bilder)

Bangladeschs frühere Ministerpräsidentin Sheikh Hasina floh vor rund einem Jahr nach Indien. Jetzt wurde in ihrer Abwesenheit ihr Todesurteil ausgesprochen.

Gut ein Jahr nach ihrer Flucht ist Bangladeschs frühere Ministerpräsidentin Sheikh Hasina in ihrer Heimat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden. Das habe das Internationale Straftribunal des Landes entschieden, berichteten die Zeitung "Dhaka Tribune" und andere örtliche Medien. Das Gericht habe sie für schuldig befunden, für Todesfälle während der blutigen Unruhen im vergangenen Jahr verantwortlich zu sein.

Das Urteil wurde in Abwesenheit der 78-Jährigen verkündet. Sie war Anfang August 2024 nach Massenprotesten gegen ihre Regierung und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten und per Hubschrauber ins Nachbarland Indien geflohen.

Sie bezeichnete das Urteil am Montag als "politisch motiviert". Hasina hatte sich der Anordnung des Gerichts widersetzt, für den Prozess nach Bangladesch zurückzukehren.