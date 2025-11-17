t-online - Nachrichten für Deutschland
Dänemark: Drohne gesichtet – Flughafen stellt Betrieb ein

Verantwortliche nicht identifiziert
Dänischer Flughafen wegen Drohnenvorfall geschlossen

Von afp
17.11.2025 - 12:54 UhrLesedauer: 2 Min.
Drohnenalarm in DänemarkVergrößern des Bildes
Der Flughafen von Aalborg: Er musste vorübergehend für Starts und Landungen gesperrt werden. (Quelle: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Ende September wurden fast täglich Drohnen über dänischen Flughäfen entdeckt. Nun gab es erneut einen Vorfall.

In Dänemark ist wegen eines Drohnenvorfalls der Flughafen in Aalborg vorübergehend geschlossen worden. Der Flughafen sei am Sonntagabend wegen "verdächtiger Drohnennaktivität" zwischen 21.30 Uhr und 23.15 Uhr für Starts und Landungen gesperrt worden, sagte ein Sprecher der dänischen Flugaufsicht Naviair, Jan Eliassen, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Vier Flüge seien von der Schließung betroffen gewesen.

Die Polizei der Region Nordjütland erklärte nach dem Vorfall im Onlinedienst X, sie sei informiert worden, dass in der Nähe des Flughafens "eine oder mehrere Drohnen" gesichtet worden seien. "Wir untersuchen das Gebiet intensiv. Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor", sodass die Richtigkeit der Angaben nicht bestätigt werden könne, fügte die Polizei hinzu.

Zwei Monate nach Drohnenverbot

Der Vorfall ereignete sich fast zwei Monate nachdem mysteriöse Drohnenflüge über Dänemark zu einem einwöchigen Verbot ziviler Drohnenflüge geführt hatten, um die Sicherheit bei zwei europäischen Gipfeln in Kopenhagen am 1. und 2. Oktober sicherzustellen.

Die unbemannten Drohnenflüge über Dänemark hatten Ende September begonnen – nur wenige Tage nachdem Dänemark angekündigt hatte, aufgrund der Bedrohung durch Russland in den kommenden Jahren erstmals Präzisionswaffen mit großer Reichweite anzuschaffen.

Den dänischen Ermittlern ist es bislang nicht gelungen, die Verantwortlichen für die Drohnenflüge zu identifizieren. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen vermutet jedoch Russland hinter den Vorfällen. "Es gibt nur ein Land, dass eine Bedrohung für Europas Sicherheit darstellt, und das ist Russland", sagte sie im September.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Internationale Politik

