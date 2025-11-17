Dänemark erneut im Fokus Flughafen nach Drohnenflug dicht – Cyberattacke gegen Parteien

Der Flughafen von Aalborg (Archivbild). (Quelle: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/dpa-bilder)

In Dänemark liegt erneut ein Flughafen nach einem Drohnenvorfall still. Auch Cyberattacken werden gemeldet. Sie könnten mit einer neuen Waffenfabrik zusammenhängen.

In Dänemark ist wegen eines Drohnenvorfalls der Betrieb am Flughafen in Aalborg vorübergehend eingestellt worden. Der Flughafen wurde am Sonntagabend wegen "verdächtiger Drohnenaktivität" zwischen 21.30 Uhr und 23.15 Uhr für Starts und Landungen gesperrt, sagte ein Sprecher der dänischen Flugaufsicht Naviair. Vier Flüge seien von der Schließung betroffen gewesen.

Die Polizei der Region Nordjütland erklärte nach dem Vorfall im Onlinedienst X, sie sei informiert worden, dass in der Nähe des Flughafens "eine oder mehrere Drohnen" gesichtet wurden. "Wir untersuchen das Gebiet intensiv. Derzeit liegen uns keine weiteren Informationen vor", sodass die Richtigkeit der Angaben nicht bestätigt werden könne, fügte die Polizei hinzu.

Russische Hackergruppe bekennt sich zu Attacke

Kurz vor den Regional- und Kommunalwahlen am 18. November wurden zudem die Internetauftritte mehrerer Parteien durch mutmaßlich von pro-russischen Hackern verübte Cyberangriffe lahmgelegt. Die Websites der Konservativen Volkspartei und der rot-grünen Einheitsliste waren am Montag kurzzeitig nicht erreichbar.

Die pro-russische Hackergruppe NoName057(16) erklärte in Onlinediensten, sie habe Cyberangriffe auf die Internetseiten mehrerer dänischer Parteien und der Rundfunkanstalt DR ausgeführt. Die Gruppe hatte sich bereits in der vergangenen Woche zu Attacken auf die Websites mehrerer Gemeinden, Regierungsbehörden und eines Rüstungsunternehmens in Dänemark bekannt.

Der Zwischenfall könnte nicht allein mit dem Wahlen im Land zusammenhängen. Noch im November will die Ukraine in der Nähe von Aalborg ihre erste Waffenfabrik außerhalb des eigenen Staatsgebiets in Betrieb nehmen. Dort soll Treibstoff für die Drohne Flamingo hergestellt werden.

Zwei Monate nach Drohnenverbot

Der Vorfall ereignete sich fast zwei Monate nachdem mysteriöse Drohnenflüge über Dänemark zu einem einwöchigen Verbot ziviler Drohnenflüge geführt hatten, um die Sicherheit bei zwei europäischen Gipfeln in Kopenhagen am 1. und 2. Oktober sicherzustellen.

Die unbemannten Drohnenflüge über Dänemark hatten Ende September begonnen, wenige Tage nachdem Dänemark angekündigt hatte, aufgrund der Bedrohung durch Russland in den kommenden Jahren erstmals Präzisionswaffen mit großer Reichweite anzuschaffen.