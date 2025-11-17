Russischer Angriffskrieg Frankreich: Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen

Selenskyj und Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew. (Quelle: Christophe Ena/Pool AP/dpa/dpa-bilder)

Kiew will seine Luftflotte mit französischen Rafale-Jets aufstocken. Dazu unterzeichnet Selenskyj eine Erklärung in Paris. Wie steht es um die Finanzierung?

Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Macron schrieb auf X von einem "großen Tag". Selenskyj ist derzeit zu seinem neunten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in Frankreich.

