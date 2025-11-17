UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab
Von dpa
Aktualisiert am 17.11.2025 - 23:12 UhrLesedauer: 1 Min.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verabschiedet. 13 Mitgliedsländer des Rates stimmten in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag, der unter anderem auch eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
