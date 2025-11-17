t-online - Nachrichten für Deutschland
UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab

Von dpa
Aktualisiert am 17.11.2025 - 23:12 UhrLesedauer: 1 Min.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zum Gaza-Konflikt verabschiedet. (Archivbild) (Quelle: Yuki Iwamura/AP/dpa/dpa-bilder)
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verabschiedet. 13 Mitgliedsländer des Rates stimmten in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag, der unter anderem auch eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
