Neuer Parlamentspräsident in Den Haag Noch ein Rückschlag für Geert Wilders

Von t-online , pri 18.11.2025 - 22:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Geert Wilders (PVV) schaut bei der Parlamentssitzung auf sein Telefon: Sein Kandidat kam bei einer Abstimmung nicht durch. (Quelle: IMAGO/John Beckmann/DeFodi Images/imago)

Nach der Wahl in den Niederlanden sortiert sich die politische Landschaft neu. Am Dienstag scheiterte Wilders' Mann fürs Amt des Parlamentspräsidenten.

Es war eine bittere Niederlage für Geert Wilders am Dienstag in den Niederlanden. Sein Vertrauter Martin Bosma, 61, fiel bei der Wahl zum Parlamentspräsidenten in Den Haag durch. Bosma hatte vor zwei Jahren den Wahlkampf für Wilders organisiert und dessen rechtspopulistische Freiheitspartei PVV zur stärksten Kraft im Land gemacht. Danach war er zum Parlamentspräsident aufgestiegen.

Bosma leitete jede Sitzungswoche mit einem Gedicht ein. Als Vertreter einer Partei, an deren Programm selbst das höchste Gericht des Landes verfassungsrechtliche Bedenken äußerte, geriet Bosma aber auch außerhalb des Parlaments in die Kritik. So lehnten Anti-Rassismus-Organisationen im Land eine Teilnahme Bosmas an der nationalen Feier zur Erinnerung an die Verstrickung der Niederlande in die Sklaverei ab, weil dieser den Gedenktag zuvor infrage gestellt hatte.

Auf Bosma folgt nun Thom van Campen an der Spitze des Parlaments. Er gehört der rechtsliberalen Partei VVD des früheren Regierungschefs Mark Rutte an und ist mit 35 Jahren der jüngste Parlamentspräsident der niederländischen Geschichte.

Wilders hatte Ende Oktober die Wahl in den Niederlanden um einige zehntausend Stimmen gegen Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66 verloren. Nach ersten Sondierungen verhandelt Jetten mit der christdemokratischen CDA über eine Kernkoalition. Ihr sollen sich andere Parteien anschließen.

Jetten zielt dabei auf das rot-grüne Listenbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen. Doch lehnt ein weiterer möglicher Partner, die rechtsliberale VVD von Ex-Premier Mark Rutte, ein Zusammengehen mit den linken Kräften ab. Auch ein Minderheitskabinett in Den Haag wird deshalb nicht ausgeschlossen. Doch steckt in der Wahl des VVD-Politikers Thom van Campen zum Parlamentspräsidenten auch ein Signal: Jettens linksliberale Partei D66 und Christdemokraten versuchen die zögerliche VVD einzubinden.

Der Auftakt zu den Koalitionsgesprächen in Den Haag verlief holprig. So musste Unterhändler Hans Wijers (D66) sein Amt als Vermittler aufgeben. Laut Medienberichten hatte er Dilan Yesilgöz, Ruttes Nachfolgerin an der Spitze der VVD, am Wahlabend als "Lügnerin" bezeichnet. Um eine Regierungsbildung bemüht sich nun der frühere christdemokratische Parteichef Sybrand Buma.